Postulantes para Jóvenes en Acción afirman que no pueden inscribirse porque la página no carga; esto dice el MIES

La inscripción para la postulación del programa ‘Jóvenes en Acción’ comenzó accidentada. Interesados en acceder a esta iniciativa gubernamental que abrió su inscripción este lunes 5 de agosto reportan que las páginas habilitadas no funcionan. Otros, como María Mejía, comentaron que se podía acceder al sistema, pero que debido a su intermitencia, el proceso de llenado del formulario no avanzaba.

Usuarios como Damián Macías estuvieron esperando este día, para desde muy temprano, aplicar a este proyecto. «Parece que la página está comenzando a funcionar, pero todavía tiene fallos. En mi caso no me deja poner parroquia, no cerraré la página hasta que me salga correcto», agregó. Así se mantendrá hasta que pueda concluir el paso a paso, ya que dice «quiere la chamba».

Esto dice el MIES sobre fallas

Harold Burbano, ministro del Inclusión Económica y Social, explicó que los inconvenientes presentados durante las inscripciones para ‘Jóvenes en Acción’ los están resolviendo. Asimismo, recalcó que las inscripciones están abiertas todo el mes.

«tenemos algunas intermitencias porque obviamente ha habido mucho interés en el programa. Casi 500 mil personas quisieron ingresar de manera directa, pero se está resolviendo. No se olviden, y esto decirle a los ciudadanos, que no solamente hoy es la inscripción. Tenemos durante todo el mes de agosto aperturada la inscripción», señaló Burbano.

Además, especificó que los criterios de elegibilidad para ‘Jóvenes en Acción’ no son por momento de llegada. «En su momento se realizarán los filtros pertinentes conforme a los requisitos establecidos. Así que, darle la tranquilidad a la ciudadanía de que van a poderse inscribir», agregó el ministro.

⏳ ¡La espera está por terminar!

Este 5 de agosto comienza tu oportunidad de ser parte de #JóvenesEnAcción 💪.

Sé uno de los 80.000 jóvenes que transformarán su futuro y construirán #ElNuevoEcuador 🇪🇨.

📲 Infórmate solo por canales oficiales.

🚫 No caigas en engaños, ¡inscribirte… pic.twitter.com/TxWWui5fb6 — Inclusión Ecuador 🇪🇨 (@InclusionEc) August 5, 2025

Requisitos para ‘Jóvenes en Acción’

Para ser parte de ‘Jóvenes en Acción’, los interesados deben cumplir con los siguientes criterios, establecidos en el Decreto Ejecutivo 448 y confirmados por el Gobierno para esta edición:

Edad: Tener entre 18 y 29 años con 11 meses. Nacionalidad: Ser ecuatoriano con cédula de identidad vigente. Situación laboral: No estar afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ni tener empleo formal registrado. Educación: No poseer un título universitario de tercer nivel. Ayudas estatales: No ser beneficiario de bonos o transferencias monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Registro: Estar inscrito en la base de datos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) por no haber obtenido un cupo en universidades públicas desde el segundo período académico de 2023, o ser migrante retornado con certificado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Cuenta bancaria: Contar con una cuenta bancaria personal activa, ya que los pagos se depositarán directamente.

El proceso para ser parte de ‘Jóvenes en Acción’ es completamente en línea y gratuito, y se realiza a través del sitio oficial jovenesenaccion.inclusion.gob.ec o jovenesenaccion.senescyt.gob.ec.