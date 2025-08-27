COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Portoviejo: Asesinan a ‘Pollito’, ganador del Festival del Ceviche de Pinchagua 2024

Un nuevo ataque sicario causó conmoción en Portoviejo, al cobrar la vida de un hombre reconocido por su gastronomía.
Redacción

Redacción ED.

Ronald Ubillus, conocido cariñosamente como ‘Pollito’, fue asesinado la noche del martes 26 de agosto dentro de su cevichería, en la parroquia Riochico, de Portoviejo.

El emprendedor y cocinero, ganador del Festival del Ceviche de Pinchagua 2024, se convirtió en víctima de un ataque armado que ha conmocionado a la localidad.

Así fue el crimen en parroquia de Portoviejo

De acuerdo con versiones de moradores, cerca de las 21h00, dos hombres llegaron armados hasta el local y, sin dar tiempo a reacción, dispararon directamente contra Ubillus.

Su cuerpo quedó tendido dentro del negocio, junto a unas mesas, en medio de un charco de sangre. La escena provocó pánico entre quienes transitaban por el centro parroquial, conocido por su tradición gastronómica.

Crimen a plena luz del día: Sicarios asesinan a un hombre en el cantón Rocafuerte, de Manabí

Agentes de la Policía acudieron al lugar tras ser alertados del suceso. El área fue acordonada mientras personal de Criminalística realizaba el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias. Paralelamente, equipos policiales efectuaron un recorrido en busca de los responsables, pero no lograron ubicarlos. Hasta ahora, no se ha revelado cuál habría sido la causa del ataque.

Víctima de ataque sicario era un referente local

La muerte de Ubillus ha generado gran pesar en Riochico y en todo Portoviejo. Sus amigos y clientes lo recuerdan como un hombre trabajador, alegre y apasionado por la cocina, en especial por el ceviche de pinchagua, un plato que lo hizo destacar en ferias y concursos gastronómicos de la provincia.

“Pollito” se había ganado el cariño de muchos por su dedicación y el esfuerzo con el que levantó su negocio. Su triunfo en el Festival del Ceviche de Pinchagua lo posicionó como un referente culinario, logrando que su nombre sonara más allá de su parroquia.

Ahora, ese mismo centro de Riochico donde la gente acudía a disfrutar de la comida típica, luce marcado por la violencia. La comunidad, consternada, exige justicia y mayor seguridad, mientras familiares y allegados lloran la partida de un hombre que supo poner en alto la tradición gastronómica manabita.

Ola de violencia impacta a Portoviejo y otros cantones

Ecuador enfrenta una escalada de violencia ligada al crimen organizado, con un aumento del 47% en homicidios en el primer semestre de 2025, registrando 4.619 muertes intencionales a nivel nacional, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Las provincias costeras de Guayas y Manabí concentran el mayor número de casos, impulsados por disputas territoriales de bandas como Los Choneros y Los Lobos.

Puntualmente en Manabí, los cantones Manta y Portoviejo lideran las cifras de asesinatos intencionales. (13).

