¿Por qué critican tanto a Carrie Bradshaw?: Sarah Jessica Parker sale en defensa de su icónico personaje

Uno de los personajes más memorables en la carrera de la actriz Sarah Jessica Parker es, sin duda, Carrie Bradshaw de la serie ‘Sex and the City’, que ahora tiene su secuela ‘And Just Like That’.

Sin embargo, durante los últimos años, en las redes sociales se ha criticado duramente a este personaje, acusándola de tener una relación ‘tóxica’ con su protagonista, el Señor Big. Incluso, se la señala de ser un mal ejemplo para las mujeres, en estos tiempos de empoderamiento femenino y amor propio.

Sarah Jessica Parker defiende a Carrie

Desde el estreno de ‘Sex and the City’ en 1998, Carrie Bradshaw ha sido elogiada por su estilo y franqueza, pero también criticada por sus romances caóticos y decisiones impulsivas. Con el lanzamiento de ‘And Just Like That’ en 2021, las redes sociales reavivaron los debates sobre su comportamiento, señalándola como narcisista o frívola.

Ante ello, Sarah Jessica Parker cuestionó el doble estándar en las críticas a personajes femeninos frente a masculinos en la televisión. “Siempre me parece interesante que se le condene tanto, pero que un protagonista masculino pueda ser un asesino… y la gente lo adore. Si una mujer tiene una aventura, se comporta mal o gasta dinero de manera frívola, hay una especie de respuesta punitiva hacia ella. A los hombres se les perdona todo, a las mujeres no”, expresó la famosa de 60 años, een una entrevista con el HuffPost U.K.

Parker expresó que las críticas no le molestan, sino que reflejan una conexión emocional con el público. “En última instancia, creo que todos esos sentimientos son bastante fantásticos. Ese tipo de conexión emocional, tanto positiva como negativa, es maravillosa. La gente está cautiva en esos momentos, y me parece perfectamente bien”, dijo.

Todos pueden tomar malas decisiones

Parker agregó que el problema radica en cómo se interpretan los errores según el género del personaje, pues para ella “la gente inteligente también toma malas decisiones a veces, o se equivoca en sus juicios”.

“Creo que, en el fondo, Carrie es una persona extraordinariamente decente y buena. Es una amiga extremadamente leal, generosa con su tiempo y su espíritu. Aunque, claro, ha cometido errores y no siempre ha sido madura en el amor. Pero eso es parte de ser humano”, finalizó Sarah Jessica Parker.

¿Quién es Carrie Bradshaw?

Carrie Bradshaw, columnista ficticia de Nueva York, es conocida por su estilo de vida glamoroso y sus reflexiones sobre el amor y la amistad. A lo largo de seis temporadas de ‘Sex and the City’ y dos películas, el personaje enfrentó críticas por sus elecciones románticas y financieras.

En redes sociales como TikTok, frecuentemente se viralizan videos de Carrie en crisis por el Señor Big, quien en varias ocasiones la dejó, aunque terminan casados en una de las películas secuela. «Todas hemos sido Carrie alguna vez» o «O no ames tanto como Carrie» son algunas de las frases que suelen acompañar estos videos virales.

Actualmente, la historia de este personaje sigue en ‘And Just Like That’, estrenada en 2021 y con una tercera temporada en transmisión, donde ya está viuda.