Policía recuperó camión robado y autopartes en El Carmen

La Policía Nacional recuperó un camión robado, autopartes y armas artesanales el martes 19 de agosto, aproximadamente a las 02h00 en El Paraíso La 14, cantón El Carmen, para combatir el robo organizado.

La quietud del sector Carlos Julio, en la parroquia rural El Paraíso La 14, se rompió con el avance sigiloso de la Policía Nacional. Agentes, armados con una orden judicial, allanaron dos inmuebles en una finca rodeada de plantaciones de cacao y plátanos, donde sospecharon que operaba una red de desmantelamiento de vehículos.

El operativo Acero II, meticulosamente planificado, llevó al hallazgo de un camión robado en Santo Domingo el día anterior, escondido entre la vegetación. Los uniformados registraron los predios y encontraron dos motocicletas, once autopartes con alertas activas por robo, un furgón, y diversos cajones metálicos y de construcción mixta.

Entre los indicios, destacaron dos armas de fuego artesanales calibre 16, acompañadas de municiones del mismo tipo, un cilindro de oxígeno, una herramienta de soldadura autógena y documentos personales, que sugirieron actividades ilícitas más allá del robo vehicular. Iván Vayas, jefe del distrito de El Carmen, señaló que los decomisos permitieron avanzar contra la receptación y el robo organizado en Manabí.

La investigación por el camión robado se mantiene

Los agentes trasladaron las evidencias a la Unidad Judicial de El Carmen, donde la Fiscalía de Manabí abrió un expediente por receptación, conforme al artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La finca, sin cámaras de seguridad, obligó a los investigadores a buscar grabaciones privadas en sectores cercanos.

Nadie resultó detenido durante el operativo, pero los oficiales analizaron los documentos para identificar a los responsables y determinar si los inmuebles sirvieron como centro de acopio para vehículos robados.

La Policía Nacional examinó las autopartes para rastrear su origen y revisó las armas en el laboratorio de Criminalística. Los agentes compararon el caso con otros decomisos recientes en Portoviejo el 17 de agosto y pidieron pistas al 1800-DELITO. La Fiscalía buscó conexiones con redes de robo organizado en Santo Domingo.

Respuesta de las autoridades

Iván Vayas anunció nuevos operativos en El Carmen con el Ejército Ecuatoriano. La Fiscalía agilizó pericias para identificar a los responsables. El operativo Acero II debilitó el robo organizado en El Carmen. La Policía Nacional continua la investigación, mientras los vecinos exigen seguridad.

El Carmen enfrentó más de 40 casos de robo vehicular denunciados entre enero y julio de 2025, según fuentes policiales. En junio, un operativo que se dio en Chone recuperó tres vehículos. Los vecinos exigieron a las autoridades reforzar patrullajes en zonas rurales como El Paraíso, donde las fincas, ocultas entre cultivos, facilitan actividades ilícitas. (22)