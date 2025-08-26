COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Policía detiene a mujer con 249 kilos de cocaína en Tulcán y le dictaron prisión preventiva

En Tulcán, una mujer enfrenta prisión preventiva tras ser capturada con 249 kilos de cocaína. La Policía desmanteló un escondite en un vehículo.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Mujer fue detenida por el delito de trafico de drogas en Tulcán.
Mujer fue detenida por el delito de trafico de drogas en Tulcán.
Mujer fue detenida por el delito de trafico de drogas en Tulcán.
Mujer fue detenida por el delito de trafico de drogas en Tulcán.

Redacción

Redacción ED.

En Tulcán, Carchi, Ecuador, Katherine C., fue aprehendida el domingo 24 de agosto de 2025 por unidades antinarcóticos de la Policía Nacional. Esto tras interceptar un vehículo con 249 kilos de cocaína. La detención ocurrió en la avenida Coral y Paraguay, donde maniobras evasivas y un compartimento oculto revelaron el alijo.

Esto llevó a la jueza a dictar prisión preventiva por tráfico de drogas.
La operación comenzó cuando agentes especializados notaron un comportamiento sospechoso en un vehículo plomo conducido por Katherine C. Al intentar el control en la intersección de la avenida Coral y Paraguay, la conductora realizó maniobras evasivas, lo que alertó a la Policía.

Inspección al vehículo

La inspección detallada reveló una modificación inusual bajo los asientos posteriores, lo que llevó al traslado del automotor y la sospechosa a la Jefatura Antinarcóticos de la Subzona Carchi. Al abrir el compartimento oculto, los agentes encontraron 249 bloques tipo ladrillo marcados con la inscripción “Gold”. Pruebas homologadas de campo confirmaron que se trataba de 249 kilos de cocaína, un alijo significativo que apunta a redes de narcotráfico en la zona fronteriza.

La captura se realizó en flagrancia, y el Fiscal de turno presentó cargos inmediatos contra la detenida. El Juez de turno, tras evaluar el pedido fundamentado de Fiscalía, dictó la noche del domingo prisión preventiva para Katherine C.

En la audiencia se impusieron medidas complementarias como la prohibición de enajenar bienes y la retención de las cuentas bancarias a su nombre. Estas decisiones reflejan la gravedad del delito de tráfico de cocaína y el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

Contexto del tráfico de cocaína

El cantón Tulcán, ubicado en la provincia de Carchi, es una zona estratégica por su cercanía con la frontera colombiana. Esto la convierte en un punto crítico para el narcotráfico. Según datos del Ministerio del Interior, Carchi ha registrado un aumento del 20% en incautaciones de drogas en 2025, con operativos que han desmantelado rutas de tráfico de cocaína hacia Centroamérica y Europa.

Este caso se suma a una serie de intervenciones que buscan frenar el flujo de estupefacientes. La Policía Nacional ha intensificado sus patrullajes y controles en carreteras clave, utilizando tecnología y entrenamiento especializado para detectar modificaciones en vehículos.

El hallazgo de un compartimento oculto subraya la sofisticación de las organizaciones criminales que operan en la región, adaptándose a las medidas de seguridad.

Declaraciones por trafico de cocaína

No se han revelado detalles adicionales sobre la identidad de la procesada ni de posibles cómplices, respetando la presunción de inocencia y los procesos legales en curso. La instrucción fiscal del caso tendrá una duración de 30 días, tiempo en el que las autoridades buscarán establecer las conexiones de Katherine C., con redes mayores de tráfico de cocaína.

La cantidad de droga incautada sugiere que el vehículo podía ser parte de una operación de mayor escala, lo que podría derivar en nuevas detenciones. El caso pone en evidencia los desafíos de seguridad en las fronteras ecuatorianas, donde el narcotráfico sigue siendo una prioridad para las fuerzas del orden. (27)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Policía detiene a mujer con 249 kilos de cocaína en Tulcán y le dictaron prisión preventiva

Ucrania autoriza por primera vez la salida del país a hombres de 18 a 22 años

En una semana decomisaron armas, licor y drogas en operativos de transporte público en Quito

La parte posterior de una volqueta quedó atrapada dentro de un socavón

Personas con diabetes tipo 2 pueden padecer cáncer de mama más agresivo 

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Policía detiene a mujer con 249 kilos de cocaína en Tulcán y le dictaron prisión preventiva

Ucrania autoriza por primera vez la salida del país a hombres de 18 a 22 años

En una semana decomisaron armas, licor y drogas en operativos de transporte público en Quito

La parte posterior de una volqueta quedó atrapada dentro de un socavón

Personas con diabetes tipo 2 pueden padecer cáncer de mama más agresivo 

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ucrania autoriza por primera vez la salida del país a hombres de 18 a 22 años

En una semana decomisaron armas, licor y drogas en operativos de transporte público en Quito

La parte posterior de una volqueta quedó atrapada dentro de un socavón

Personas con diabetes tipo 2 pueden padecer cáncer de mama más agresivo 

Reconocido empresario es baleado en Babahoyo: lo atacaron mientras iba a almorzar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO