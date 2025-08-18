Policía confirma que supuestos explosivos hallados en Cuartel Modelo son falsos

La tarde y noche de ayer, domingo 17 de agosto, moradores del sector norte de Guayaquil reportaron un bulto sospechoso cerca del Cuartel Modelo, sede policial de la Zona 8. El hallazgo motivó la presencia del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional, que ejecutó los protocolos de seguridad. Horas después, las autoridades confirmaron que los objetos eran explosivos falsos elaborados en plástico, descartando un riesgo real para la población.

Como medida preventiva, se cerró el acceso vehicular a una de las calles adyacentes al cuartel, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar el trabajo policial.

Los uniformados revisaron el bulto y confirmaron que contenía tres objetos con apariencia de tacos de dinamita. Sin embargo, al concluir los análisis técnicos se estableció que los artefactos eran explosivos inactivos y sin capacidad de detonación, lo que permitió retirarlos sin que se produjera ningún incidente.

Investigación para identificar a los responsables

Aunque la alarma resultó ser falsa, la Policía Nacional abrió un proceso de investigación para establecer el origen de los artefactos y las circunstancias de su colocación. Según fuentes oficiales, se están revisando las cámaras de seguridad instaladas en el perímetro del cuartel y en calles cercanas, con la finalidad de identificar a posibles sospechosos.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni se han confirmado hipótesis oficiales sobre los motivos detrás de este hecho. Sin embargo, la ubicación del bulto, a pocos metros del Cuartel Modelo, sugiere la posibilidad de un acto de amedrentamiento contra las fuerzas del orden.

Eran de juguete

El jefe policial subrogante de la Zona 8, Juan Carlos Soria, confirmó que los artefactos no representaban peligro alguno. “Eran de juguete; el material era como plástico. No alarmemos a la gente donde no hay razón”, declaró a la prensa.

Soria destacó que, pese a que los artefactos eran falsos, se cumplió con todos los procedimientos técnicos de seguridad para proteger a la comunidad. “La prioridad fue descartar cualquier riesgo y mantener la tranquilidad de los habitantes”, agregó.

Los testimonios de los residentes coincidieron con la versión policial. Trabajadores de la zona señalaron que podría tratarse de una broma pesada perpetrada por jóvenes provenientes de otros barrios de Guayaquil.

Cuartel modelo, base de operaciones de la Zonal 8

El incidente se registra en un contexto de alta preocupación por la seguridad ciudadana en Guayaquil. La urbe, considerada una de las más pobladas del país, ha enfrentado un incremento de hechos violentos relacionados con el crimen organizado en los últimos años. Entre los ataques reportados se incluyen atentados con explosivos, enfrentamientos armados y amenazas contra instituciones públicas.

En este marco, los intentos de instalar miedo mediante artefactos falsos forman parte de estrategias de intimidación que buscan distraer recursos policiales y generar alarma en la población. Pese a que los objetos encontrados no representaban riesgo real, el hecho fue tomado con seriedad por las autoridades para evitar cualquier eventualidad.

El Cuartel Modelo, además de ser un punto estratégico para las operaciones policiales de la Zona 8, es una instalación simbólica para la lucha contra la delincuencia organizada. Por ello, la aparición de los supuestos explosivos, aun siendo falsos, ha motivado la implementación de medidas adicionales de prevención. (12)