Pescador fue asesinado a tiros dentro de una panadería en Manta, provincia de Manabí

Carlos Palma, un pescador conocido como “El Chino”, resultó asesinado de varios disparos. El crimen ocurrió dentro de una panadería ubicada en la calle 106, entre las avenidas 107 y 108, cerca de la Iglesia El Rosario de Tarqui, en Manta. Dicho asesianto se dio a las 06h40 de este martes 12 de agosto incrementando a más de 290 las muertes violentas registradas en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó en lo que va del año.

Según testigos, Palma, de 40 años, había caminado dos cuadras desde su hogar para comprar pan. Mientras realizaba su pedido en la panadería, lo sorprendieron dos sujetos en motocicleta que abrieron fuego contra él. Los disparos resonaron en el sector, acompañados de gritos, según relató un hombre que se encontraba en un parque cercano.

Pescador asesinado de varios disparos

El cuerpo de Palma quedó frente al mostrador, generando pánico entre los empleados y clientes presentes. Las autoridades policiales acudieron al lugar para iniciar las investigaciones, pero hasta el momento no se han reportado detenciones ni detalles sobre los responsables. La panadería, ubicada en una zona concurrida de Tarqui, permaneció cerrada tras el incidente. El asesinato de Palma se suma a la creciente ola de violencia que afecta a Manta y sus alrededores.

El Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó ha registrado un preocupante aumento de homicidios en 2025, con más de 290 casos reportados, según datos oficiales. Las autoridades locales han señalado que muchos de estos crímenes están relacionados con disputas entre grupos delictivos. Sin embargo las autoridades no han brindado información acerca del caso del pescador asesinado.

Piden mayor presencial policial

El sector donde se dio el asesinato es un área conocida por su actividad comercial y cercanía a la Iglesia El Rosario. Residentes piden mayor presencia policial y medidas para frenar la inseguridad. La Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el crimen, pero se espera que en las próximas horas se brinden más detalles tras el levantamiento del cuerpo y las primeras investigaciones.

Este nuevo caso de violencia refuerza la urgencia de estrategias para combatir la criminalidad en la región, mientras las familias de las víctimas exigen justicia y seguridad. (17)