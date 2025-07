Persecución policial dejó un abatido y a sus familiares exigiendo se investigue el procedimiento

Un hombre identificado como Édison Antonio D. R., de 44 años, resultó abatido por agentes de la Policía Nacional. Ocurrió la noche del domingo 20 de julio tras una persecución policial en la cooperativa Florida 1, en el Guasmo Sur de Guayaquil. Según información preliminar, el ciudadano evadió controles policiales, lo que desencadenó una persecución. Dicha acción terminó con disparos de los agentes, causando su muerte.

El hecho, registrado por cámaras de seguridad, ha generado indignación entre los familiares de la víctima. Ellos exigen una investigación exhaustiva. La persecución inició cuando varias patrullas y motocicletas de la Policía Nacional persiguieron al vehículo azul. Este lo condujo Édison Antonio D. R. por más de tres cuadras. Según moradores, el automóvil presentaba más de 30 impactos de bala.

Cuerpo del abatido quedó dentro de su automóvil

En el trayecto del automóvil las calles quedaron llenas de vidrios e indicios balísticos recolectados por las autoridades. Videos difundidos en redes sociales muestran un fuerte contingente policial en la operación. Sin embargo, las razones exactas de la persecución y el uso de armas de fuego aún no han sido esclarecidas por la Policía Nacional. Según los familiares, la institución no ha emitido un pronunciamiento oficial.

Familiares del fallecido, visiblemente afectados, declararon a medios de comunicación que Édison Antonio no estaba armado. Informaron que regresaban a su casa de realizar compras. Su padre, testigo de la escena, afirmó que su hijo era un hombre trabajador sin antecedentes penales y pidió justicia. “Queremos que se investigue a fondo, no era un delincuente”, señaló.

Uno de los sectores conflictivos de Guayaquil

Los allegados se congregaron la mañana de este lunes en el lugar de los hechos, exigiendo claridad sobre lo ocurrido. El caso ha generado controversia en la comunidad, que cuestiona el actuar policial en la cooperativa Florida 1. Esa es una zona conocida por operativos frecuentes debido a la inseguridad. Las autoridades aún no han precisado si el ciudadano representaba una amenaza que justificara el uso de la fuerza letal.

La investigación está en curso, y se espera que los indicios balísticos y las grabaciones de las cámaras de seguridad aporten detalles sobre los hechos. Este incidente se suma a otros casos recientes en Guayaquil que han puesto en el centro del debate el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Organizaciones de derechos humanos y la ciudadanía han solicitado mayor transparencia en las operaciones policiales para evitar desenlaces fatales.