Hace 2 meses
Perro se escapa y toma solo un autobús rumbo a la playa; su dueño lo vio en Facebook

Un perro en el Reino Unido abordó solo un autobús hacia la playa, desatando una insólita búsqueda que terminó gracias a una publicación en redes sociales.
Lo vio en Facebook: así descubrió que su perro viajaba solo en transporte público
Lo vio en Facebook: así descubrió que su perro viajaba solo en transporte público

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Jake Channon, residente del Reino Unido, vivió una inusual experiencia cuando su perro, Rocco, un Staffordshire Bull Terrier de seis años, se escapó de casa y tomó solo un autobús público rumbo a la playa de Rhyl, en el norte de Gales. El hecho fue conocido gracias a una publicación en Facebook, que permitió el reencuentro con su dueño.

La travesura de un perro con destino a la playa

Todo ocurrió cuando Channon sacaba la basura en su domicilio. Rocco, tras haber salido de paseo por el parque minutos antes, aprovechó un descuido para seguir a su dueño fuera de casa sin ser notado. Luego, el canino se dirigió hacia la parada de autobús en Vicarage Lane y abordó el autobús Arriva 51, con destino a la ciudad costera de Rhyl, a unas tres millas de distancia.

“Estaba sacando las bolsas de basura justo después de su paseo por el parque y regresé sin saber que me había seguido”, relató Channon a medios locales.

Una alerta en Facebook fue clave

Aproximadamente 20 minutos después, mientras revisaba su cuenta de Facebook, Jake vio una publicación que mostraba a un perro viajando solo en un autobús. Al principio pensó que no se trataba de su mascota, pero al notar la ausencia de Rocco en casa y no obtener respuesta al llamarlo, comprendió que era su perro quien aparecía en las imágenes.

“Le grité pero no respondió, así que lo busqué y me di cuenta de que ERA mi perro en el autobús”, declaró.

La imagen había sido compartida por Emma Parsonage en el grupo local Rhuddlan Today, donde explicó que el animal había abordado el vehículo sin acompañante y que se encontraba calmado.

Rocco, sano y salvo

Gracias a la rápida difusión de la publicación, los usuarios de la red social lograron contactar a Jake, quien confirmó que se trataba de su perro. Rocco fue recogido sin lesiones y regresó sano y salvo a su hogar poco después del incidente.

Me alegro de que haya vuelto sano y salvo con sus dueños”, comentó Parsonage en su publicación.

No se reportaron daños ni incidentes con pasajeros durante el inusual viaje del animal. Según testigos, el perro permaneció tranquilo durante el trayecto.

Reacciones en redes y llamado a cuidar los perros

El caso generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios celebraron el final feliz y destacaron la importancia de identificar y vigilar adecuadamente a las mascotas, especialmente en zonas urbanas con acceso a vías públicas y transporte.

Aunque el viaje de Rocco fue breve, la historia ha servido como recordatorio para propietarios sobre la facilidad con la que una mascota puede escapar en segundos, incluso tras actividades cotidianas como sacar la basura o abrir una puerta.

