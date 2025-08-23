Penal fallado condena al Manta FC a una derrota frente a Deportivo Cuenca en el estadio Jocay

Manta FC perdió 1-0 ante Deportivo Cuenca este sábado 23 de agosto de 2025 en el estadio Jocay. Se trataba de un partido clave de la Liga Ecuabet donde un penal errado por Cristhian Alemán y un gol tardío de Luis Carlos Gustavino dejaron al equipo mantense en la zona baja de la tabla. El Manta FC es el equipo con una de las peores suertes en el actual campeonato ecuatoriano. Los manabitas venían de empatar ante Liga de Quito.

El Manta FC desperdició una oportunidad crucial para sumar puntos en su lucha por evitar el descenso al caer 1-0 frente a Deportivo Cuenca en el estadio Jocay de Manta. A pesar de dominar gran parte del encuentro y mantener al Cuenca contra las cuerdas, un penal fallado marcó un punto de inflexión para los locales. El cuadro mantense no logra salir de los últimos lugares de la tabla.

Manta FC desaprovechó una ‘oportunidad de oro’

El partido transcurría con un Manta FC volcado al ataque, generando presión en el área rival. Al minuto 70, una falta sobre el delantero Daniel Valencia dentro del área, confirmada tras revisión del VAR, otorgó un penal a los mantenses. Sin embargo, Cristhian Alemán no logró convertir desde los doce pasos, errando una oportunidad clave para abrir el marcador.

El fallo afectó el ánimo del equipo dirigido por Efrén Mera, que comenzó a dejar espacios en la mitad de la cancha. Deportivo Cuenca aprovechó esta desconcentración al minuto 82, cuando Luis Carlos Gustavino, sin marca, recibió un pase preciso y definió con un remate certero para anotar el único gol del encuentro. A pesar de los intentos finales del Manta FC, el marcador no se movió.

En la próxima fecha visitará a Mushuc Runa

Con esta derrota, Manta FC permanece en la posición 14 de la Liga Ecuabet con 25 puntos, consolidándose como uno de los candidatos al descenso. Por su parte, Deportivo Cuenca escaló al cuarto lugar con 42 puntos, afianzándose en la parte alta de la tabla. En la próxima fecha, Manta FC visitará a Mushuc Runa, mientras que Deportivo Cuenca recibirá a Orense en su estadio. Contexto adicional:

Manta FC, que regresó a la Serie A en 2024 tras cuatro años en la Serie B, enfrenta una temporada complicada en su intento por mantenerse en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano. La Liga Ecuabet 2025 ha mostrado una competencia reñida en la parte baja de la tabla, con equipos como Manta FC y Mushuc Runa luchando por evitar el descenso. Deportivo Cuenca, en cambio, ha consolidado una campaña sólida.