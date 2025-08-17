París Saint-Germain con Pacho en la banca supera a Nantes 0-1 en el arranque de la Ligue 1

El París Saint-Germain logró una victoria 0-1 frente al Nantes, con gol de Vitinha, este domingo 17 de agosto de 2025, en el Stade de la Beaujoire, Francia, iniciando la defensa de su título de la Ligue 1, mientras el ecuatoriano Willian Pacho observó desde el banquillo por decisión de Luis Enrique.

El encuentro, correspondiente a la primera jornada, mostró un PSG dominante en posesión con 74% en la primera mitad, aunque con dificultades para concretar frente al arco rival.

El técnico español optó por rotaciones tras la reciente victoria en la UEFA Super Cup contra el Tottenham el 13 de agosto de 2025. Jugadores habituales como Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y el ecuatoriano Willian Pacho comenzaron en el banquillo. En su lugar, debutó en la Ligue 1 el central ucraniano Illia Zabarnyi, procedente del Bournemouth, quien formó pareja defensiva con Lucas Beraldo. Lucas Chevalier repitió como titular en la portería, en medio de rumores sobre la posible salida de Gianluigi Donnarumma.

El primer tiempo transcurrió sin goles, con el PSG controlando el balón pero sin generar ocasiones claras. Gonçalo Ramos estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 42, cuando su disparo se estrelló en el travesaño tras un pase filtrado. Por el Nantes, el joven extremo Yassine Benhattab creó peligro con incursiones por la derecha, exigiendo una intervención de Chevalier.

Cambio de rumbo con los titulares

Al minuto 61, Luis Enrique realizó un cuádruple cambio, ingresando a Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Désiré Doué en lugar de Lucas Hernández, Fabián Ruiz, Lee Kang-in y Ibrahim Mbaye. Estas sustituciones transformaron el partido, dando mayor profundidad al ataque parisino. Seis minutos después, Vitinha, capitán del encuentro, recibió un pase de Nuno Mendes y disparó desde fuera del área. El balón, desviado por Awaziem, superó al portero Anthony Lopes, asegurando el 0-1.

El PSG mantuvo la presión tras el gol, y Ramos estuvo cerca de ampliar la ventaja al minuto 77, pero su tanto fue anulado por fuera de juego tras revisión del VAR. Nantes, dirigido por Luís Castro, buscó el empate en los minutos finales con la entrada de Matthis Abline al minuto 60, aunque no logró generar disparos al arco.

Próximos desafíos del PSG

El París Saint-Germain enfrentará su próximo compromiso en la Ligue 1 contra el Angers SCO el viernes 22 de agosto de 2025 a las 13h45 en el Parc des Princes. Angers viene de vencer 1-0 al Paris FC en la primera jornada, con gol de Esteban Lepaul. Este duelo será una oportunidad para que jugadores como Willian Pacho, quien no sumó minutos ante Nantes, puedan debutar en la temporada liguera.

PSG y el fútbol ecuatoriano

El PSG, vigente campeón de la Ligue 1 y reciente ganador de la UEFA Champions League, busca su quinto título consecutivo en la liga francesa. La ausencia de Willian Pacho, de 22 años, y Marquinhos en el once inicial refleja la profundidad del plantel parisino, que incorporó a Zabarnyi para reforzar su defensa. Pacho, fichado desde el Eintracht Frankfurt en agosto de 2024, fue titular habitual en la temporada pasada, disputando 33 partidos y consolidándose como una de las promesas del fútbol ecuatoriano en Europa.

Un arranque sólido para el PSG

La victoria en Nantes posiciona al PSG en el segundo lugar de la Ligue 1 tras la primera jornada, empatado en puntos con AS Monaco, Strasbourg, Lyon, y otros equipos que ganaron sus respectivos partidos. Vitinha, con 5 goles en la temporada liguera, se consolida como el mediocampista más productivo del PSG desde su llegada en 2022, con 22 participaciones de gol (14 goles y 8 asistencias).