Pamela Anderson y Liam Neeson avivan rumores de romance en promoción de The Naked Gun

Los actores Pamela Anderson y Liam Neeson han captado la atención mundial por rumores de un posible romance surgidos durante la promoción de la película The Naked Gun, estrenada el 1 de agosto. Las muestras de afecto en alfombras rojas de Nueva York y Londres, junto con declaraciones sobre su química en el set, han alimentado especulaciones, según reportes de Daily Mail y entrevistas con los protagonistas.

La relación entre Pamela Anderson, de 58 años, y Liam Neeson, de 73, comenzó a destacar durante el rodaje de la comedia dirigida por Akiva Schaffer, una nueva versión de la cinta clásica de 1988. Anderson, quien interpreta a Beth, una cantante de club nocturno, describió a Neeson como “un caballero, encantador y generoso” en una entrevista con OK!. “No puedes evitar enamorarte de él”, confesó, resaltando su sentido del humor y la complicidad que desarrollaron. Neeson, por su parte, expresó a People: “Estoy locamente enamorado de ella. Es un placer trabajar con Pamela, no tiene un gran ego y es muy divertida”.

La gira promocional de The Naked Gun intensificó los rumores

Ambos actores fueron vistos compartiendo momentos de cercanía en eventos públicos, aunque han optado por mantener su relación privada. Una fuente cercana, citada por Daily Mail, indicó que Pamela Anderson y Neeson pasan tiempo juntos en la casa de la actriz en Canadá, donde disfrutan de actividades como cocinar y cuidar el jardín. “Pam está atraída por Liam porque comparte su forma de vivir y enfrentar la fama”, señaló la fuente. También añadió que Neeson ha enviado flores a Anderson y ha convivido con sus hijos y mascotas.

En el set, la química entre los actores fue evidente, incluso en escenas íntimas supervisadas por una coordinadora de intimidad. Neeson bromeó con la prensa sobre la intensidad de estas escenas, relatando que la coordinadora necesitó “salir a tomar un café” por el ambiente generado. En The Naked Gun, Neeson encarna al detective Frank Drebin Jr., un policía serio pero torpe que busca salvar su departamento, mientras Pamela Anderson comparte pantalla con Paul Walter Hauser y Danny Huston.

Liam Neeson enfrentó el desafío de adaptarse a la comedia

En una entrevista con Empire, explicó que evitó imitar a Leslie Nielsen, quien protagonizó la versión original, y se enfocó en mantener un tono serio con un toque de torpeza. “No estaba seguro de si funcionaba, consultaba constantemente al director”, admitió. Anderson, en cambio, destacó el profesionalismo de Neeson, afirmando: “Saca lo mejor de ti con respeto y amabilidad”.