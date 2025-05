Palm Springs: Explosión deja un muerto frente a una clínica

Una explosión se registró este sábado 17 de mayo de 2025 frente a una clínica de reproducción en Palm Springs, Estados Unidos, ocasionando la muerte de una persona y también, dejando edificios deteriorados. El alcalde Ron DeHarte confirmó el ataque intencional, ocurrido a las 11:00 horas locales.

Explosión sacude Palm Springs

La explosión devastó el área cercana al Centro Reproductivo Americano, una clínica de reproducción con laboratorio de fecundación in vitro en Palm Springs, Estados Unidos. El alcalde Ron DeHarte dio a conocer a Los Angeles Times que una bomba, colocada dentro o cerca de un vehículo estacionado, causó la tragedia. Tras la fuerte explosión, una persona murió, aunque aún no se ha revelado su identidad. El jefe de bomberos de la localidad, Paul Alvarado, calificó el incidente como un “acto intencional de violencia”. La detonación, ocurrida a las 11:00 horas locales, causó dañós en la clínica y en varios edificios cercanos, asó lo indicó el Ayuntamiento de Palm Springs.

Hasta el lugar llegó el personal de la policía y acordonó North Indian Canyon Drive y East Tachevah Drive. Le pidieron a los residentes evitar transitar la zona. El FBI y la ATF desplegaron técnicos en bombas para iniciar con las investigaciones.

Respuesta comunitaria y seguridad

La explosión generó conmoción en Palm Springs , una ciudad conocida por su tranquilidad. El gobernador Gavin Newsom aseguró que coordina con autoridades federales y locales para esclarecer los hechos y garantizar seguridad. Videos en redes sociales muestran escombros y ventanas rotas, evidenciando el impacto. La clínica planea reabrir el 19 de mayo tras inspecciones estructurales. La policía no descarta la hipótesis de terrorismo, pero carece de pruebas concluyentes. Líderes comunitarios convocaron a una vigilia para honrar a la víctima, mientras los residentes exigen respuestas sobre este raro acto de violencia en su localidad.

Contexto y antecedentes de explosiones en EEUU

La clínica de reproducción no sufrió daños en su laboratorio de embriones, confirmó el director Maher Abdallah a AP News. Sin embargo, el área de consultas quedó severamente afectada. Al menos cinco personas resultaron heridas, según ABC News. El gobernador Gavin Newsom anunció coordinación con autoridades federales y locales para esclarecer el caso. Aunque el motivo no está claro, el incidente recuerda otras explosiones en EEUU entre 2024 y 2025. En octubre de 2024, una bomba en un hotel de Las Vegas dejó dos muertos, según The New York Times. En enero de 2025, un artefacto explotó en una oficina postal de Atlanta, sin víctimas, reportó CNN. Estos casos, investigados como actos intencionales, reflejan un aumento de violencia con explosivos. En Palm Springs, la policía no descarta terrorismo, pero no hay evidencia concluyente. Videos en redes sociales muestran escombros y ventanas destrozadas, evidenciando la magnitud del daño. La clínica de reproducción, cerrada los fines de semana, planea reabrir el 19 de mayo tras inspecciones de seguridad.