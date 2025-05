Pablo Sánchez critica a Bryan Ramírez tras expulsión en triunfo de Liga de Quito

Pablo Sánchez, entrenador de Liga de Quito, se mostró molesto por la expulsión de Bryan Ramírez. Los ‘albos’ derrotaron por 2-3 a Deportivo Táchira en el Polideportivo de Pueblo Nuevo , San Cristóbal, por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

El partido, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2025, comenzó con dominio de Liga de Quito. A los 16 minutos, Lisandro Alzugaray abrió el marcador con un remate desde fuera del área. Tres minutos después, a los 19 minutos, Álex Arce anotó el 0-2 tras un pase en el área, en una jugada polémica. Los jugadores de Táchira detuvieron el juego al ver a Fernando Cornejo en el suelo, pero Liga continuó la acción, lo que provocó reclamos airados de los locales.

En medio de la discusión, Bryan Ramírez fue expulsado a los 21 minutos tras golpear en el rostro a un rival, dejando a Liga con diez jugadores. Ramírez, quien ya había sido expulsado once días antes ante Manta FC en la LigaPro, recibió duras críticas de su entrenador. Sánchez expresó: “Estoy enojado con Bryan, no se puede dar el lujo de hacer lo que hizo en ningún partido y menos en Copa Libertadores”.

‘Vitamina’ Sánchez expresó que Ramírez para volver a jugar deberá ganarse la confianza. «Fue una falta de respeto a sus compañeros y el día que le toque jugar de vuelta no lo quiero ver caminar ni dos metros, es la única condición que le pedí, no puede dejar de correr sino no va a jugar», afirmó Sánchez

Resistencia y clave en el arco de Liga de Quito

A pesar de la inferioridad numérica, Liga mantuvo la ventaja. A los 54 minutos, Álex Arce marcó su segundo gol, poniendo el 0-3. Deportivo Táchira descontó con goles de Nelson Hernández a los 67 minutos y Bryan Castillo a los 95 minutos, pero no alcanzó. Gonzalo Valle, arquero de Liga, fue figura con atajadas clave. Sánchez destacó: “Gonzalo hizo un partido bárbaro, ha sido fundamental para sostener este valioso triunfo”.

Contexto del encuentro

Liga de Quito, dirigido por Pablo Sánchez, lidera el Grupo C con 8 puntos, acercándose a los octavos de final. Deportivo Táchira, sin unidades, quedó eliminado. La expulsión de Ramírez, la más rápida de un ecuatoriano en la historia de la Libertadores, complicó el partido, pero el equipo mostró solidez defensiva. El próximo duelo de Liga será ante Flamengo en Brasil.