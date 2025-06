«Oren por mi quimioterapia del lunes que me tiene un poquito nerviosa», dice la Flaca Guerrero.

María Teresa Guerrero, conocida como Flaca, compartió este sábado en un en vivo de TikTok en Houston su fe y gratitud mientras enfrenta el cáncer de ovario. La ecuatoriana habló sobre su quimioterapia, acompañada por amigas, para inspirar a otras mujeres.

«A veces siento que no me merezco tanto amor…»

En un emotivo en vivo en TikTok, María Teresa Guerrero, la Flaca, abrió su corazón sobre su batalla contra el cáncer de ovario. «Voy a orar por todas las personas que oren por mi», afirmó, agradeciendo las oraciones de sus seguidores. La ecuatoriana destacó su transformación espiritual. «Dios ha hecho una nueva Flaca«, expresó, mostrando una fe inquebrantable. También compartió su emoción por el apoyo recibido. «A veces siento que no me merezco tanto amor… me tienen llorando todo el día», confesó. Guerrero, de 39 años, siente que su cuerpo responde al tratamiento. «Cada pelo que se me cayó es una célula recuperándose por dentro», dijo, reflejando optimismo tras raparse por la quimioterapia.

Apoyo incondicional de amigas

La Flaca no está sola en su lucha. Acompañada por amigas como la periodista Hellen Quiñónez, compartió en Instagram fotos de su nuevo look tras haberla acompañado mientras se rapó el pelo. Su amiga, la periodista ecuatoriana Jenny Vera, le dedicó un mensaje conmovedor: «Tanto tiempo sin verte, @flacaguerrerog, desde el día que vi tu video anunciando por lo que estás pasando no te he podido sacar de mi cabeza. Me alegra tanto escucharte decir que Dios te está sanando porque donde hay fe del tamaño de una semilla de mostaza se puede mover una montaña». Vera citó Hebreos 11:1: «Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve», y añadió: «He visto moverse el poder de Dios y sé que no se va a rendir contigo, hay sanidad en tu cuerpo». Este apoyo refuerza la fortaleza de Guerrero.

Gratitud y esperanza

En su en vivo, Guerrero motivó a otras mujeres. «No comparto este camino de sanación para llamar la atención. Lo hago porque sé que muchas mujeres están pasando por lo mismo. No están solas», afirmó. También instó a vivir con gratitud. «Rodéense de lo que les haga bien. Luchen por sentirse en paz. No se victimicen: agradezcan. Agradezcan estar vivas. Agradezcan el hoy. Agradezcan poder respirar», dijo. La Flaca enfrenta su diagnóstico, anunciado en mayo de 2025, como un Ironman, su mayor desafío. Una biopsia reciente extrajo tres litros de líquido abdominal, un procedimiento doloroso que superó con valentía. La tendencia #RunningforFlaca en redes refleja el cariño masivo.

«Enfrento mi enfermedad como una competencia»

María Teresa Guerrero, conocida por su carrera en televisión y su pasión por el Ironman, conmocionó a Ecuador con su diagnóstico de cáncer de ovario en mayo de 2025. Desde Houston, comparte su proceso con transparencia. La quimioterapia, iniciada tras detectar tumores en ambos ovarios, marca su lucha. «Enfrento mi enfermedad como una competencia y saldré victoriosa», afirmó en TikTok. Acompañada por amigas como Vera y Quiñónez, la Flaca inspira con su fe. Su mensaje resuena en mujeres que enfrentan el cáncer, mostrando que la gratitud y las oraciones son pilares en la adversidad. MV.