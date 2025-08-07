COMUNIDAD POR USD 1
Vida
Ciencia y Tecnología

OpenAI lanza GPT-5, el modelo de inteligencia artificial más avanzado del mundo

OpenAI revoluciona el mercado con GPT-5, un modelo que combina multitarea y razonamiento profundo para llevar la IA a otro nivel.
OpenAI lanza GPT-5, el modelo de inteligencia artificial más avanzado del mundo
La capacidad de programación de GPT-5 supera a sus anteriores versiones, generando de manera autónoma programas completos en tiempo récord. Foto: Freepik.
OpenAI lanza GPT-5, el modelo de inteligencia artificial más avanzado del mundo
La capacidad de programación de GPT-5 supera a sus anteriores versiones, generando de manera autónoma programas completos en tiempo récord. Foto: Freepik.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

OpenAI ha revolucionado el mundo de la inteligencia artificial con el lanzamiento de GPT-5, que considera el mejor modelo del mundo por su inteligencia, rapidez y utilidad. Este avance se debe a la mejora en razonamiento y programación, posicionándolo como un experto capaz de resolver problemas complejos con precisión.

La compañía ha combinado las mejoras en razonamiento de la serie O con la multimodalidad de la serie GPT, ofreciendo tanto respuestas rápidas como respuestas con razonamiento profundo.

GPT-5 destaca por su efectividad en tareas que requieren conocimiento avanzado, similar a un nivel de doctorado, lo que lo hace útil para afrontar situaciones complejas y ofrecer soluciones de alta calidad.

GPT-5: avances en programación y redacción

La capacidad de programación de GPT-5 supera a sus anteriores versiones, generando de manera autónoma programas completos en tiempo récord. En una demostración en vivo, GPT-5 creó en un minuto una aplicación web de 250 líneas para aprender francés, ejecutable al instante. Además, mejora notablemente la redacción, produciendo textos más personales y estilizados, desde correos electrónicos hasta informes o relatos.

La interacción multimodal del modelo ofrece una experiencia similar a una conversación humana natural. GPT-5 no solo traduce con mayor precisión, sino que también actúa como profesor para practicar idiomas, desarrollando habilidades de expresión y comprensión oral. Estas mejoras amplían la utilidad del modelo en el aprendizaje y la comunicación.

Personalización y seguridad mejorada

Los usuarios con suscripción de pago disfrutarán de funciones como cambiar el color de la interfaz de chat y modificar la personalidad del asistente virtual. Además, GPT-5 se integra con servicios como Gmail y Calendario para sincronizar la información del usuario, mejorando así la función de memoria y la experiencia personalizada.

En materia de seguridad, OpenAI ha desarrollado mecanismos para mitigar las «alucinaciones», que ocurren cuando el modelo inventa información o responde incorrectamente. GPT-5 ahora puede reconocer sus limitaciones y rechazar solicitudes riesgosas o responder de forma parcial cuando sea necesario, aumentando su confiabilidad y utilidad.

Hacia la inteligencia artificial general

GPT-5 representa una gran capacidad multitarea y se acerca a la inteligencia artificial general, aunque aún tiene limitaciones, como la incapacidad de aprendizaje continuo en tiempo real. OpenAI ha empleado nuevas técnicas de entrenamiento que aprovechan datos generados por versiones anteriores para mejorar la comprensión de temas complejos.

El modelo estará disponible para todos, pero con restricciones para usuarios gratuitos que contarán con un uso limitado y, tras alcanzar el máximo, pasarán a una versión más pequeña llamada GPT-5-mini. Además, habrá variantes más compactas y rápidas para optimizar el acceso según las necesidades de los usuarios.

