Oana Chelaru rompe el silencio: la dura ruptura con Yair Rodríguez y su renacer personal

Durante varios años, Oana y Yair compartieron proyectos, convivencia y sueños, incluso ella se mudó a México para acompañarlo. Sin embargo, la separación se convirtió en un proceso doloroso que afectó su salud mental y física, obligándola a buscar apoyo profesional para superar la depresión y la ansiedad.

La intérprete de ‘Duro’ contó en entrevista con Mariela Viteri que el proceso de superar la relación duró un año y cinco meses. “No podía ver a ningún hombre, caí en depresión, no comía, no dormía. Estuve con psicólogo y psiquiatra, tenía pensamientos negativos… no entendía por qué sufría tanto”, relató conmovida. La situación se agravó al observar que Rodríguez había comenzado una nueva relación solo semanas después, viajando por diferentes países.

Cómo afectó la relación a su autoestima

Durante la relación, Oana enfrentó situaciones que minaron su confianza. Su expareja se mostraba celoso por su manera de vestir y maquillarse, lo que la llevó a descuidarse y subir de peso, pasando de 54 a 64 kilos, mientras acompañaba a Yair en sus viajes. Además, las constantes discusiones derivadas de la separación temporal por viajes tensaron la relación.

Oana reflexionó sobre sus elecciones amorosas

Al mirar atrás, Oana reconoció patrones en sus relaciones: hombres intensamente atraídos por ella que luego la dejaban. Identificó que parte de sus elecciones amorosas se relacionaban con la ausencia de su padre durante la infancia, lo que afectó su energía femenina y su forma de relacionarse con los hombres. “Me di cuenta de que tenía la energía masculina muy elevada, quería resolver todo, pagaba mis cosas, no necesitaba a nadie. Por eso atraía a hombres que no debía”, confesó.

Sanación y crecimiento personal

Hoy, Oana asegura haber trabajado en sí misma, fortaleciendo su autoestima y equilibrando sus emociones. El recuerdo de la relación con Rodríguez le provoca nostalgia, pero le permite diferenciar lo que desea y lo que no está dispuesta a tolerar en el futuro. La toma de conciencia llegó al año y tres meses de la ruptura, cuando decidió orar, encender una vela y soltar el dolor acumulado, iniciando un proceso de sanación profunda.

En paralelo, la cantante aclaró su situación laboral en Ecuador. Desmintió los rumores sobre su participación en programas como ‘Soy el mejor’ de TC Televisión, ‘Combate’ de RTS y la novela ‘El Cholito’ de Ecuavisa. Explicó que su paso por estos espacios fue temporal o como invitada y que actualmente se concentra en proyectos personales y comerciales, relacionados con una marca de cosméticos.

Oana reforzó su resiliencia y amor propio

Con esta confesión, Oana Chelaru no solo mostró la intensidad de su romance con Yair Rodríguez, sino también su capacidad de resiliencia y amor propio. Su historia evidencia que incluso experiencias dolorosas pueden transformarse en fuerza interior, y que la sanación personal y la autoconciencia son fundamentales para construir relaciones más saludables y equilibradas.