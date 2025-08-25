Nuevo puente en Cerro Verde de Tosagua facilita transporte de dos millones de quintales de maíz

La comunidad de Cerro Verde celebró la inauguración del puente número 128 construido durante la administración del prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. La infraestructura, levantada sobre el río de la zona, marca un antes y un después para cientos de familias que durante años anhelaron una vía segura para trasladarse y sacar sus productos agrícolas.

La ceremonia estuvo acompañada por autoridades locales y representantes comunitarios. Entre ellos, Antonio Delgado, presidente de los agricultores de Tosagua, quien expresó la importancia de esta obra: “Al inaugurar este puente, usted, señor prefecto, también ha inaugurado el desarrollo de cada una de las comunidades que se benefician. Miles de quintales de maíz se sacan por aquí, y ahora ya no habrá inconvenientes en el invierno para transitar”.

Una inversión que transforma vidas en Tosagua

El puente, de 18 metros de largo y 8 metros de ancho, no solo mejora la movilidad, sino que fortalece la seguridad y conectividad de la zona. Durante el acto, la comunidad entregó una placa de reconocimiento a Orlando por su gestión y compromiso.

Inversión aproximada : 300 mil dólares

Fuente de financiamiento : Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE)

Comunidades beneficiadas : El Viento, Cerro Verde, El Polvar, El Venado, Los Pechiches, El Toro, Mutre Adentro, La Florida y Matapalo Adentro

Producción movilizada: cerca de dos millones de quintales de maíz

Según se informó, con esta obra, los agricultores contarán con una vía expedita que reducirá costos de transporte y evitará el aislamiento en temporada invernal. Se estima que permitirá movilizar de manera más ágil y segura un promedio de dos millones de quintales de maíz producidos en esta zona altamente agrícola.

Un complemento vial y agrícola

Durante su intervención, Orlando señaló que este puente forma parte de una planificación integral de infraestructura rural. Además de esta obra, se ejecuta el mejoramiento vial desde la E15 (entrada a El Viento) hasta Palo Verde, con 4,8 km, y el tramo Palo Verde – Cerro Verde – Pechichal, de 3,4 km. Estas rutas fortalecerán el corredor agrícola que conecta a varias comunidades productoras.

El prefecto también destacó el avance del proyecto de riego San Agustín, que supera el 90% de ejecución y busca garantizar un mejor uso del agua para cientos de agricultores de Tosagua y Sucre. “Estamos cumpliendo con obras históricamente esperadas, pero también con una planificación integral que combina caminos, riego y conectividad”, afirmó.

Un puente hacia el futuro

La inauguración del puente en Cerro Verde simboliza más que un paso físico: representa un salto hacia el desarrollo comunitario. Conectividad, seguridad y productividad agrícola se conjugan en esta obra que beneficiará a las familias del sector y al mismo tiempo dinamizará la economía local.

El reto, según las autoridades, será mantener esta infraestructura y continuar con los proyectos viales y de riego que aseguren la integración de las comunidades rurales. Tal como se planteó en la ceremonia, el puente número 128 no solo conecta orillas, sino que también enlaza sueños con oportunidades.