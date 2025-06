Novak Djokovic revela el dolor de no ser tan querido como Roger Federer y Rafael Nadal

Novak Djokovic, número cinco del ranking ATP y máximo ganador de Grand Slams con 24 títulos, confesó que le dolió no recibir el mismo cariño de los aficionados que sus históricos rivales, Roger Federer y Rafael Nadal. En una entrevista con Failures of Champions, el tenista serbio de 38 años reveló que su irrupción en el dominio del llamado Big Three generó rechazo entre los fans, quienes lo percibieron como un intruso en la élite del tenis.

“Nunca fui tan querido como Federer y Nadal porque no se suponía que debía estar allí. Era el pequeño, el tercero que llegó y dijo que iba a ser el número uno. A mucha gente no le gustó eso”, afirmó Djokovic. El serbio, que ha superado a Nadal (22 Grand Slams) y Federer (20) en títulos de Grand Slam, reconoció que intentó cambiar su actitud para ganar el afecto del público, pero no lo logró. “Me sentí como un niño no deseado. Me dolió”, añadió.

Relación con Nadal y Federer

Djokovic destacó su respeto por ambos rivales, asegurando que nunca ha hablado mal de ellos ni lo hará. “Siempre los he admirado y todavía lo hago. Pero siempre me he llevado mejor con Nadal”, confesó, subrayando una relación más cercana con el español. A pesar de la rivalidad en la cancha, el serbio enfatizó que no guarda rencor hacia sus oponentes. “Que alguien sea mi mayor rival no significa que le desee daño. Luchamos por la victoria, y ganó el mejor”, señaló.

Con 100 títulos ATP en individuales, Djokovic está cerca del récord de Jimmy Connors (109) y es considerado por muchos el mejor tenista de la historia. Su palmarés incluye 24 Grand Slams, 40 títulos Masters 1000 y siete coronas en las ATP Finals, logros que consolidan su legado del Big Three.

Big Three del deporte blanco

El Big Three, compuesto por Djokovic, Federer y Nadal, ha marcado una época dorada en el tenis. Desde que Federer ganó Wimbledon en 2003 hasta el US Open 2023, donde Novak Djokovic se coronó, los tres acumularon 66 de los 81 Grand Slams disputados, según datos de la ATP. Esta supremacía, que representa el 81% de los títulos mayores en dos décadas, no tiene precedentes en el deporte. Los enfrentamientos entre ellos, como la final de Wimbledon 2008 entre Federer y Nadal o la de Roland Garros 2020 entre Nadal y Djokovic, son considerados clásicos del tenis.

Federer se retiró en 2022, y Nadal ha enfrentado lesiones que limitaron su participación en 2024 y 2025, mientras Novak Djokovic sigue compitiendo al más alto nivel. Su reciente derrota en las semifinales de Roland Garros 2025 ante Jannik Sinner, número uno del mundo, marcó un momento emotivo. “Este pudo haber sido mi último partido en Roland Garros. La atmósfera fue maravillosa”, expresó en conferencia de prensa.

Futuro de Novak Djokovic

A sus 38 años, Djokovic continúa compitiendo, con la mira puesta en Wimbledon 2025 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Su mentalidad resiliente, que le permitió superar a sus rivales en títulos, sigue siendo su mayor fortaleza. Mientras el Big Three cede paso a una nueva generación liderada por Sinner y Carlos Alcaraz, el legado de Djokovic permanece intacto.

Las revelaciones de Novak Djokovic sobre su relación con los fans y sus rivales ofrecen una mirada íntima a la carrera del tenista más laureado de la historia. Su admiración por Nadal y Federer, junto a su lucha por aceptación, subrayan el impacto humano de una era histórica en el tenis.