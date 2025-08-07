COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Seguridad
Drama

Noche de diversión termina en horror: secuestran y matan a dos mujeres en El Achiote

Sandy Guerrero y Karen López fueron secuestradas en una reunión con amigos y halladas sin vida al día siguiente. Las autoridades investigan el crimen.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Las raptaron frente a sus amigos y las hallaron muertas: el crimen que conmueve a El Achiote
Las raptaron frente a sus amigos y las hallaron muertas: el crimen que conmueve a El Achiote
Las raptaron frente a sus amigos y las hallaron muertas: el crimen que conmueve a El Achiote
Las raptaron frente a sus amigos y las hallaron muertas: el crimen que conmueve a El Achiote

Redacción

Redacción ED.

Sandy Guerrero Rodríguez (26) y Karen López Montalván (32) fueron secuestradas la madrugada de pasado domingo, mientras compartían con amigos en unas cabañas del recinto El Achiote, sector rural ubicado entre El Triunfo y Naranjal, en la provincia del Guayas. Sus cuerpos fueron hallados días después, con múltiples impactos de bala, a un costado de la vía que conecta hacia Naranjal. La Policía Nacional y la Fiscalía investigan el hecho como un doble asesinato.

Secuestro durante una reunión social en El Achiote

De acuerdo con los testimonios recopilados por familiares y personas presentes en el lugar, un grupo de hombres armados llegó en un vehículo hasta el sitio donde las víctimas se encontraban celebrando con amigos. Los sujetos obligaron a las dos mujeres a subir al automóvil y se marcharon sin dejar rastro.

Desde ese momento, no hubo comunicación ni señales de su paradero, lo que generó angustia inmediata en sus allegados, quienes emprendieron la búsqueda por su cuenta.

Hallazgo de los cuerpos en vía rural

Los cuerpos de Sandy y Karen fueron encontrados sin vida a un costado de la vía Naranjal – El Triunfo, en una zona de escasa iluminación. Las víctimas presentaban múltiples heridas de arma de fuego, según confirmaron los agentes que realizaron el levantamiento.

Fueron sus propias familias quienes identificaron los cuerpos y los trasladaron a la morgue del cantón El Triunfo, donde se efectuaron los procedimientos forenses correspondientes. El hallazgo ha causado profunda conmoción en la comunidad local, que reclama justicia por este crimen.

Investigación en curso

La Fiscalía del Guayas abrió una indagación previa por el delito de asesinato con circunstancias agravantes, mientras que la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) encabeza las investigaciones para determinar el móvil del secuestro y asesinato, así como la identidad de los autores materiales e intelectuales.

Hasta el momento, no se han reportado detenidos y se desconoce si las víctimas tenían amenazas previas o vínculos con grupos criminales. Las autoridades han solicitado colaboración ciudadana para recabar información que permita esclarecer los hechos.

Indignación en El Achiote por doble crimen

El caso ha generado indignación y temor en la comunidad, especialmente entre habitantes de recintos rurales como El Achiote, donde se denuncia el incremento de actos violentos y la presencia de bandas armadas.

El Ministerio del Interior no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso hasta el momento, pero la Policía anunció que se desplegarán operativos en la zona y que no se descarta la participación de organizaciones delictivas. (12)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Guayaquil registra récord mensual con 2.648 esterilizaciones gratuitas de mascotas en julio

Ser madre soltera nunca fue un plan para Chiky Bombom, pero la vida impuso sus reglas y ella las aceptó con coraje

El “enemigo silencioso”: descubre cómo el exceso de cortisol daña tu cuerpo

uayaquil invierte USD 30 millones en obras de infraestructura para Flor de Bastión

Niños se benefician de jornada quirúrgica en el hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante, en Guayaquil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Guayaquil registra récord mensual con 2.648 esterilizaciones gratuitas de mascotas en julio

Ser madre soltera nunca fue un plan para Chiky Bombom, pero la vida impuso sus reglas y ella las aceptó con coraje

El “enemigo silencioso”: descubre cómo el exceso de cortisol daña tu cuerpo

uayaquil invierte USD 30 millones en obras de infraestructura para Flor de Bastión

Niños se benefician de jornada quirúrgica en el hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante, en Guayaquil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Guayaquil registra récord mensual con 2.648 esterilizaciones gratuitas de mascotas en julio

Ser madre soltera nunca fue un plan para Chiky Bombom, pero la vida impuso sus reglas y ella las aceptó con coraje

El “enemigo silencioso”: descubre cómo el exceso de cortisol daña tu cuerpo

uayaquil invierte USD 30 millones en obras de infraestructura para Flor de Bastión

Niños se benefician de jornada quirúrgica en el hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante, en Guayaquil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO