“No quiero sufrir, mátame bien”: mujer fue asesinada mientras transmitía en vivo en TikTok

Keyla Andreina González Mercado, de 28 años, fue asesinada la madrugada del sábado 26 de julio de 2025 durante una transmisión en vivo por TikTok desde una vivienda ubicada en las calles 28 y Capitán Nájera, en el suburbio de Guayaquil, mientras compartía con conocidos. El autor del disparo sería Manuel Andrés Álava Lázaro, pareja de una amiga de la víctima, quien permanece prófugo.

Tragedia durante una transmisión en vivo

Durante la retransmisión en TikTok, González se dirigió al sospechoso en tono aparentemente de broma, diciendo: “Me pegas dos tiros. Yo te los pido. Pero me matas de una, no quiero sufrir”. El hombre respondió: “Ya pues de una, ahorita ahorita”.

Keyla reaccionó con una súplica que parecía intentar frenar la situación: “No, ahorita no, ya mismo, ya mismo”.

Sin embargo, los testigos y la propia transmisión confirmaron que el sujeto sacó un arma de fuego y disparó directamente a la cabeza de la joven, pese a sus gritos desesperados. El hecho quedó parcialmente registrado en el video, el cual ha sido difundido en redes sociales.

Reunión, alcohol y transmisión en TikTok

La tragedia ocurrió cerca de la 01h30 de la madrugada, mientras Keyla y sus acompañantes ingerían bebidas alcohólicas. El ataque se perpetró con arma de fuego en el interior del domicilio.

Tras escuchar la detonación, la retransmisión se detuvo abruptamente. Testigos llegaron al lugar y encontraron a la joven ya sin signos vitales, con una herida mortal en la cabeza.

El principal sospechoso del asesinato, Manuel Andrés Álava Lázaro, habría huido del lugar inmediatamente y hasta la fecha permanece prófugo. Fuentes policiales indicaron que el sujeto registra antecedentes por robo y otros delitos.

Perfil de la víctima: una vida marcada por la enfermedad

Keyla González fue diagnosticada desde niña con diabetes tipo 1, una enfermedad crónica que requería tratamiento permanente. En varias de sus publicaciones, hablaba con frecuencia sobre la muerte y expresaba su temor a morir joven, como le ocurrió a su madre.

Hace dos meses, Keyla viajó a Chile en busca de nuevas oportunidades laborales, pero el clima frío y su estado de salud deteriorado la llevaron a retornar a Ecuador hace un mes. No imaginaba que sería víctima de un crimen tan violento a poco de volver al país.

Avance de la investigación

La Dinased y la Policía Nacional levantaron varios indicios en la escena del crimen: Una vaina percutida, una bala deformada, el celular de la víctima y muestras de sangre y ADN.

La causa se investiga bajo el presunto delito de femicidio, aunque también se analiza la posibilidad de homicidio agravado. Las autoridades han reiterado el llamado a no compartir el video en redes para evitar la revictimización de la joven y su familia.

Repercusiones sociales y llamados a la reflexión

La muerte de Keyla ha generado indignación nacional y múltiples mensajes en redes sociales. El caso ha sido comparado con otros crímenes similares, como el de Valeria Márquez, una influencer mexicana asesinada en vivo por TikTok en mayo de 2025.

Colectivos de mujeres y defensores de derechos humanos han pedido mayor atención a los riesgos de la violencia de género y la exposición en redes. La familia de Keyla exige justicia y que el responsable sea capturado y procesado.

Crimen transmitido en TikTok

Keyla Andreina González fue víctima de un crimen violento que ocurrió ante los ojos de miles de espectadores. Su asesinato en vivo refleja una alarmante normalización de la violencia, el peligro de las bromas fuera de contexto y la falta de garantías para muchas mujeres en entornos cotidianos. La búsqueda del responsable continúa. (12)