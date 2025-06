«No le extrañe si incorporamos uno o dos jugadores más», dice Jorge Guzmán; Emelec no cierra el mercado de fichajes

Emelec se sigue librando de las sanciones ante la FIFA y sigue con mucho interés por sumar más jugadores a su plantilla. Los ‘eléctricos’ quieren un plantel amplio para poder recuperar el terreno perdido en estos primeros seis meses. Las prohibiciones tenían al club con tres mercado sin incorporar jugadores y ahora vuelven con todo.

Tras fichar a diez jugadores para el segundo semestre del 2025 y desechar elementos que no sumaban a la situación del club, más elementos reforzarían el plantel. Las aspiraciones de la dirigencia de Jorge Guzmán es sumar a un mediocampista y a un delantero. Estos serían un extranjero y un ecuatoriano, en ese orden.

¿Quiénes serían los refuerzos de Emelec?

Uno de los fichajes que volvió a tomar forma es Alfonso Barco. El mediocampista peruano era una aspiración de Emelec desde hace algunas semanas, pero su llegada no prosperó. Sin embargo, nuevamente se activó la cuestión luego de que Barco se despidiera del club Defensor Sporting de Uruguay, club en el que milita hasta este mes. El elenco uruguayo no notificó a Universitario de Deportes (dueño de su pase) que no hará efectiva la opción de compra.

La intención de Universitario es que Barco continúe su carrera en el exterior. Esto haría que la oferta de los ‘eléctricos’ sea escuchada y su llegada se aproxime.

Otro elemento que había quedado descartado era José ‘Tin’ Angulo. Ahora, según reportes de la prensa guayaquileña, Emelec estaría nuevamente interesado en contar con sus servicios. Aquello porque la visión de Jorge Célico y la directiva es tener un plantel amplio para poder competir por los puestos de arriba. Precisamente el plantel corto y carente de jugadores de buen pie fue un problema desde el 2024 y ahora en el 2025.

La directiva confirma fichajes

El presidente de Emelec, JorgeGuzmán, reconoció que existe el interés de seguir contratando. El principal ‘millonario’ cree que con más elementos el entrenador tendrá mayores garantías para poner al equipo en los primeros lugares. «Emelec busca ampliar más su plantel, así que no le extrañe si incorporamos uno o dos jugadores más», adelantó.

Guzmán expresó su satisfacción con lo observado en los entrenamientos con los nuevos refuerzos. «Ahora hay un plantel más abierto. Hay más competencia entre los mismos jugadores y creemos que este Emelec dará sorpresas muy agradables. Al ser consultado sobre si llegaría un nuevo extranjero Guzmán respondió que «puede ser» (con una sonrisa).

Jugadores que salen del club

El máximo dirigente del ‘Bombillo’ también detalló que se dará la salida del arquero Jostyn Mina por un pedido expreso del jugador. «El jugador ha indicado su voluntad de buscar otro plantel y nosotros estamos dispuestos a darle todas las facilidades. Eso no es ningún problema, ni para él, ni para nosotros», declaró. El portero estaría en la mira de Libertad FC tras la salida de Eduardo Bores del elenco lojano hacia Independiente del Valle.

Otro de los jugadores que ya se despidió de la plantilla de Emelec en el Polideportivo Samanes es Cristhian Valencia. El mediocampista no estuvo en la presentación de la ‘Verdadera Explosión Azul’.

Los jugadores confirmados para este segundo semestre en Emelec son: Marcos Cuero (defensor), Josué Palma (delantero), Mario Valero (arquero), Sergio Quintero (mediocampista), José Francisco Cevallos (volante). También figuran Jesús Castillo (lateral), Jean Carlos Quiñonez (defensor), Jostin Cuero (delantero), Luis Caicedo (defensor) y Cristhian Cueva (volante).