¿No habrá quinto esposo? Jennifer López confiesa estar harta del matrimonio tras su ruptura con Ben Affleck

La cantante y actriz Jennifer López, de 55 años, confesó estar harta del matrimonio durante un concierto de su gira Up All Night en Bilbao, España, al responder con humor a un cartel de un fanático.

Su comentario se da a poco de su divorcio con el actor Ben Affleck, que fue el cuarto de su vida.

¿Ya no habrá más bodas para Jennifer López?

Durante su presentación en el concierto del reciente miércoles, un fan levantó un cartel con la propuesta “J.Lo, ¿te casas conmigo?”.

López, sonriendo, respondió ante la audiencia: “Creo que ya estoy harta de eso. Lo he intentado unas cuantas veces”, según un video compartido en X.

La respuesta, captada por asistentes, generó reacciones en redes sociales, donde usuarios publicaron comentarios como “Ella tiene toda la razón”.

López no profundizó en detalles durante el show, pero su comentario aludió a su historial matrimonial. El video, subido por un usuario identificado como @JLopezFan, acumuló más de 50.000 reproducciones en las primeras 24 horas, según datos de la plataforma.

El historial matrimonial de la famosa cantante

Jennifer López ha estado casada en cuatro ocasiones. Su primer matrimonio fue con el actor Ojani Noa en 1997, terminando en 1998. Mientras que en 2001 se casó con el bailarín Cris Judd, divorciándose en 2003.

Su tercer matrimonio fue con el cantante Marc Anthony en 2004, con quien tuvo a sus gemelos Max y Emme, nacidos en 2008, hasta su divorcio en 2014. Se trató de su vínculo más sólido y duradero.

Su relación más mediática fue con Ben Affleck, con quien se comprometió en 2002, canceló la boda en 2003, reanudó el noviazgo en 2021 y se casó en Las Vegas el 16 de julio de 2022, seguido de una ceremonia en Georgia.

La relación con Affleck enfrentó desafíos, y en mayo de 2024, Us Weekly reportó que Affleck dejó la casa compartida en Beverly Hills. López presentó la solicitud de divorcio en agosto de 2024 sin abogados, un proceso formalizado por la corte en enero de 2025, según registros judiciales.

Contexto de la ruptura

La separación de Jennifer López y Ben Affleck marcó el fin de una relación que abarcó más de dos décadas con altibajos. El abogado de celebridades Chris Melcher indicó a medios que la presentación del divorcio sin representación legal fue un mensaje de que no habría disputa.

De hecho, el año 2024 fue, en palabras de la propia López, uno de los más difíciles de su vida. No solo atravesó una separación sentimental, sino que también canceló su gira This Is Me… Live en mayo, para centrarse en su bienestar personal.

“Estaba devastada por sentir que decepcionaba a la gente, pero necesitaba estar con mis hijos y conmigo misma, y realmente profundizar en las cosas que estaban pasando en mi vida”, declaró a Interview en octubre de ese año. “Probablemente fue el momento más difícil de mi vida, pero también el mejor, porque pude hacer ese trabajo en mí misma”, agregó.