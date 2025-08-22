Niño pierde un brazo en accidente con escalera eléctrica en centro comercial de Rusia

Un niño de apenas dos años sufrió la amputación traumática de su brazo derecho luego de que su extremidad quedara atrapada en una escalera eléctrica en un centro comercial de Ekaterimburgo, Rusia. El hecho se registró el pasado martes. Las autoridades han abierto una investigación criminal para determinar posibles fallas de mantenimiento o negligencia en el funcionamiento del dispositivo.

Tragedia en segundos dentro de un centro comercial

Según informes de medios locales, el menor se encontraba acompañado por su madre cuando, en un instante de descuido, su brazo fue arrastrado por el mecanismo de la escalera. Los gritos de la mujer alertaron a los transeúntes, quienes acudieron para intentar auxiliar a la víctima.

“Pasamos y, por desgracia, el brazo del niño fue arrancado”, relató un testigo al citado medio ruso.

La escena generó conmoción entre quienes se encontraban en el lugar. Varios clientes del centro comercial intentaron consolar a la madre, quien se encontraba en estado de shock.

Primeros auxilios y respuesta médica inmediata

Uno de los ciudadanos presentes logró aplicar un torniquete al niño para detener la hemorragia, lo que resultó crucial antes de la llegada del personal de emergencias. El brazo amputado fue colocado en hielo con la esperanza de que pudiera ser reimplantado quirúrgicamente.

“El niño estaba bien, no perdió el conocimiento. Aguantó hasta el final”, explicó uno de los hombres que colaboró en los primeros auxilios.

El menor fue trasladado de urgencia a un hospital local donde fue intervenido. Sin embargo, los médicos confirmaron que, debido a la gravedad de las lesiones, no fue posible reimplantar la extremidad.

Investigación y posibles responsabilidades por accidente de escalera eléctrica

El Comité de Investigación de Rusia confirmó que ha iniciado una investigación criminal para esclarecer las circunstancias del accidente. El objetivo es determinar si existió negligencia en el mantenimiento o fallas técnicas en la escalera mecánica que contribuyeran a la tragedia.

El padre del menor, visiblemente afectado, manifestó su incomprensión ante lo sucedido, mientras exige respuestas claras sobre las condiciones de seguridad del centro comercial.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de los administradores del establecimiento ni se conocen detalles técnicos sobre la escalera involucrada.

Debate sobre la seguridad de la escalera eléctrica

Este accidente reabre el debate internacional sobre la seguridad en escaleras eléctricas, especialmente en espacios públicos con gran afluencia de personas, incluidos niños pequeños.

En países como China, las autoridades han emitido advertencias sobre conductas de riesgo como correr o caminar rápidamente sobre estas estructuras, lo cual puede comprometer su estabilidad. Además, los expertos en mantenimiento señalan que el hábito de ubicarse en un solo lado de la escalera, aunque común, genera una carga desigual que acelera el desgaste de los mecanismos.

En Europa y Asia, se han reportado decenas de accidentes relacionados con el uso incorrecto o con fallas técnicas en escaleras automáticas. Algunas de las recomendaciones habituales incluyen:

Sujetar firmemente la barandilla.

No permitir que los niños se acerquen solos a los bordes.

Evitar el uso de sandalias o calzado suelto.

No transportar carritos ni sillas de ruedas en estas instalaciones.

Medidas de prevención y llamados a revisión

Tras el accidente, expertos en seguridad han reiterado la importancia de revisiones periódicas a las escaleras mecánicas, sobre todo en centros comerciales, estaciones de transporte y edificios públicos.

Además, destacan la necesidad de campañas informativas para que los ciudadanos, especialmente los padres y cuidadores, estén más conscientes de los riesgos asociados y actúen con precaución al utilizar estos sistemas.

Las autoridades rusas aún no han informado si la escalera será clausurada temporalmente ni si se realizarán inspecciones adicionales en el complejo comercial donde ocurrió el hecho.