Nicolás Maduro ordena alistamiento masivo a las milicias venezolanas ante tensiones con EE.UU.

Nicolás Maduro, anunció este viernes 22 de agosto un proceso de alistamiento masivo nacional a las milicias venezolanas. Lo hizo en respuesta a las crecientes tensiones con Estados Unidos. Durante un discurso televisado, el mandatario llamó a los ciudadanos a unirse a la Milicia Nacional Bolivariana. Para ello afirmó que “la orden de defender la Patria está dada” frente a lo que calificó como “amenazas extravagantes, estrafalarias y criminales”.

Maduro instó a la población a participar activamente en la preparación para la defensa nacional, sin precisar detalles sobre las supuestas amenazas externas. El anuncio se produce en un contexto de renovadas fricciones diplomáticas con Washington. Estas han sido marcadas por sanciones económicas y declaraciones cruzadas entre ambos gobiernos. La Milicia Nacional Bolivariana, un cuerpo de reservistas creado en 2008, será el eje de este proceso de movilización.

Millones de personas forman las milicias venezolanas

El líder venezolano destacó que el objetivo es fortalecer la capacidad de defensa del país frente a cualquier eventualidad. “Venezuela volverá a triunfar sobre todas las amenazas”, aseguró Maduro, quien enfatizó la necesidad de unidad nacional para garantizar la soberanía. El proceso de alistamiento abarca todas las regiones del país, aunque no se han especificado plazos ni metas concretas para el reclutamiento.

Dicho anuncio ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores oficialistas han respaldado la medida, otros actores han solicitado mayor claridad sobre las razones que justifican esta movilización masiva. Hasta el momento, el gobierno no ha presentado evidencia pública de amenazas específicas que motiven la decisión.

Acusaciones mutuas de injerencia y desestabilización

El contexto de esta convocatoria se enmarca en años de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Estas se han visto agravadas por sanciones internacionales impuestas al gobierno de Maduro, que han impactado la economía del país. En los últimos meses, las relaciones bilaterales han mostrado pocos avances hacia la distensión, con acusaciones mutuas de injerencia y desestabilización.

Por su parte, el gobierno venezolano ha reforzado en los últimos años su discurso de defensa nacional, promoviendo la participación ciudadana en actividades de la Milicia Bolivariana. Dichas milicias actualmente cuentan con miles de integrantes. Sin embargo, la situación económica del país, marcada por la hiperinflación y la escasez, podría representar un desafío para la implementación de este alistamiento masivo.

Postura defensiva del gobierno venezolano

Las autoridades no han informado sobre los detalles operativos del proceso, como los requisitos para los ciudadanos interesados o el impacto logístico de la movilización. Se espera que en los próximos días se ofrezcan más precisiones sobre esta medida, que marca un nuevo capítulo en la postura defensiva del gobierno venezolano frente a las tensiones internacionales.