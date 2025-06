Nicki Minaj confiesa: “Pospuse ser madre por mi carrera en el rap”

En 2025, en Los Ángeles, la rapera Nicki Minaj revela a Vogue Italia que pospuso ser madre para triunfar en la música. La presión de la fama la alejó de su familia y la privacidad de su hijo, Papa Bear, nacido en 2020, marcando un costo emocional profundo.

Nicki Minaj, nombrada por Billboard como la mejor rapera de todos los tiempos, reflexionó en 2025 sobre los sacrificios detrás de su éxito. En una entrevista con Vogue Italia, publicada el 9 de junio de 2025, la artista de 42 años reveló cómo priorizó su carrera sobre su vida personal. “Como mujer, pospuse ser madre. Muchas mujeres en la industria, especialmente mayores que yo, no tuvieron hijos. Algunas no se arrepienten, pero otras sí. Yo lo pospuse”, confesó.

La rapera, nacida en Trinidad y Tobago y criada en Queens, Nueva York, explicó que su ascenso al estrellato, iniciado con su álbum debut Pink Friday en 2010, implicó ausentarse de celebraciones familiares. “El precio fue no tener una vida ‘normal’”, afirmó. Minaj, quien ha vendido más de 100 millones de discos a nivel mundial, destacó que su éxito le permite hoy ofrecerle a su hijo, Papa Bear, nacido el 30 de septiembre de 2020, oportunidades que ella no tuvo.

Sin embargo, la fama trajo desafíos. “Cada día tengo que decidir: ¿es más importante salir a pasear con mi hijo o evitar que le fotografíen?”, compartió, evidenciando el conflicto entre su vida pública y la privacidad de su hijo con Kenneth Petty, con quien se casó en 2019.

Equilibrando maternidad y carrera

La maternidad llegó tarde para Minaj, pero transformó su perspectiva. En la entrevista, expresó su deseo de proteger a Papa Bear de los problemas adultos. “Los niños merecen paz. No deberían preocuparse por problemas de adultos, caos o peleas”, escribió en un post en X el 27 de mayo de 2025. Este enfoque refleja su intención de ser un modelo de calma y fortaleza para su hijo.

Minaj también abordó cómo la industria musical exige sacrificios desproporcionados a las mujeres. “Muchas mujeres en la música no tuvieron hijos por sus carreras”, dijo, señalando un patrón en la industria. A pesar de ello, no se arrepiente de su camino. “Hoy puedo darle a mi hijo lo que no tuve, pero hay cosas que quiero asegurarle y aún no sé cómo”, admitió a Vogue Italia.

Su compromiso con la autenticidad sigue intacto. “He escuchado todas las críticas posibles y pensé en rendirme muchas veces. Menos mal que no lo hice”, afirmó, destacando su resiliencia frente a las adversidades de la fama.

Nicki Minaj hizo sacrificios en su vida personal

Más allá de la maternidad, Minaj ha redefinido el rap femenino. Su estilo, marcado por letras provocativas y alter egos como Roman Zolanski, abrió paso a una nueva generación de raperas. Su colaboración con Fendi en 2019 y su marca de moda propia demuestran su influencia en la moda. “Fue un honor más allá de la imaginación”, dijo sobre su experiencia en Milán.

Aun así, la rapera enfrenta dilemas éticos. “Quiero que mi hijo vea modelos fuertes, no adultos quejándose”, expresó en X, mostrando su lucha por balancear su imagen pública con su rol de madre. Su música, como Super Freaky Girl (2022), que debutó en el número uno del Billboard Hot 100, refleja su versatilidad, pero también su presión por mantenerse relevante.

Un legado en evolución

Nicki Minaj, con 147 entradas en el Billboard Hot 100, sigue siendo una fuerza cultural. Su reconocimiento como la mejor rapera por Billboard en 2023 no la distrae de su enfoque. “No me obsesiono con listas o premios; es la única manera de seguir adelante”, dijo a Vogue Italia. En 2025, su legado combina éxitos musicales con una reflexión honesta sobre los costos personales de la fama.