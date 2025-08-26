COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Farándula

Nathaly Quiñonez se casó en Alemania: la boda de la modelo ecuatoriana en Múnich

La modelo Nathaly compartió su emotiva ceremonia de matrimonio con Thomas en un entorno natural espectacular.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Nathaly Quiñonez se casó en Alemania: la boda de la modelo ecuatoriana en Múnich
La pareja celebró su boda civil el pasado sábado, 23 de agosto
Nathaly Quiñonez se casó en Alemania: la boda de la modelo ecuatoriana en Múnich
La pareja celebró su boda civil el pasado sábado, 23 de agosto

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

La modelo ecuatoriana Nathaly Quiñonez contrajo matrimonio con el empresario alemán Thomas Greulich en una ceremonia al aire libre en Múnich, Alemania, el pasado sábado 23 de agosto de 2025. La celebración se destacó por su ambiente familiar, alegría y la belleza natural del lago Deininger Weiher, que sirvió de escenario para este día especial.

Radicada durante varios años en Nueva York y con una carrera internacional que incluye Europa, Nathaly Quiñonez compartió a través de sus redes sociales imágenes y videos que muestran la emoción de la boda, los preparativos, el recibimiento de su madre y mensajes de seres queridos que no pudieron asistir personalmente. Este enlace matrimonial marca un nuevo capítulo en la vida de la modelo esmeraldeña y su esposo, consolidando su historia de amor que superó la distancia.

Una historia de amor a distancia que llega al altar

Nathaly Quiñonez y Thomas Greulich construyeron su relación paso a paso. En entrevista con PRIMICIAS, Nathaly destacó que han mantenido una relación a distancia y que Thomas siempre ha puesto esfuerzo en generar tiempos de calidad. “Es un gran hombre. Me cuida, me hace feliz, me quiere a mí y a mi familia”, expresó la modelo.

La propuesta de matrimonio se dio en febrero de 2025, y desde entonces ambos planearon una boda que reflejara no solo su amor, sino también la unión de sus familias y culturas. Nathaly señaló que para ella el matrimonio tiene un valor especial, ya que en su comunidad de Quinindé no es común formalizar la unión; muchas parejas deciden simplemente vivir juntas.

Nathaly y Thomas celebraron con estilo y emoción

La boda se realizó al aire libre, con el lago Deininger Weiher como telón de fondo, rodeados de naturaleza y elegancia. Amigos y familiares compartieron momentos de alegría, capturados en fotos y videos que la pareja difundió en sus redes sociales. Durante la ceremonia, se proyectaron mensajes de quienes no pudieron asistir, agregando un toque emotivo y personal al evento.

La celebración incluyó el tradicional corte del pastel, risas, baile y la interacción cercana entre los invitados, mostrando la felicidad de los recién casados y la calidez del encuentro familiar. La modelo esmeraldeña se mostró radiante y emocionada, cumpliendo uno de sus sueños más importantes: casarse formalmente y celebrar el amor rodeada de sus seres queridos.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Esmeralda (@esmestyle_)

Su futuro está en Alemania

Tras la boda, Nathaly Quiñonez se mudará a Alemania con su esposo, donde continuará desarrollando su carrera en el modelaje. Ya ha participado en campañas de moda en ese país y espera seguir expandiendo su presencia en la industria europea.

Además, Nathaly ha compartido que uno de sus próximos proyectos personales incluye formar una familia. Aun así, asegura que continuará combinando su vida profesional con sus nuevas responsabilidades, demostrando que es posible equilibrar carrera y vida personal.

Nathaly optó por una boda con identidad y cercanía

El enlace matrimonial de Nathaly Quiñonez y Thomas Greulich destaca no solo por su glamour, sino también por la cercanía y autenticidad que transmitió. La modelo esmeraldeña mantiene un fuerte vínculo con su familia y su comunidad, elementos que quiso reflejar en cada detalle de la ceremonia. Desde la planificación hasta la ejecución, la boda fue un homenaje al amor, la cultura y la unión familiar.

La boda de Nathaly Quiñonez confirma que los sueños pueden cumplirse con paciencia, esfuerzo y amor. Su historia, que comenzó en Quinindé y se desarrolló en escenarios internacionales, inspira a quienes siguen su carrera y su vida personal. Con una celebración emotiva en Alemania y planes de una segunda ceremonia en Ecuador, la modelo inicia un nuevo capítulo lleno de alegría, proyectos y amor.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Descubre cómo la naturaleza puede ayudarte a aliviar tu migraña

Infidelidad y genética: lo que los estudios recientes revelan sobre este comportamiento

Municipio de Manta se prepara para el invierno y realiza limpieza intensiva de ríos en cinco sectores

María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, fue hospitalizada de emergencia

Secuestros extorsivos rondan las calles del distrito policial de Manta y sus alrededores

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Descubre cómo la naturaleza puede ayudarte a aliviar tu migraña

Infidelidad y genética: lo que los estudios recientes revelan sobre este comportamiento

Municipio de Manta se prepara para el invierno y realiza limpieza intensiva de ríos en cinco sectores

María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, fue hospitalizada de emergencia

Secuestros extorsivos rondan las calles del distrito policial de Manta y sus alrededores

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Descubre cómo la naturaleza puede ayudarte a aliviar tu migraña

Infidelidad y genética: lo que los estudios recientes revelan sobre este comportamiento

Municipio de Manta se prepara para el invierno y realiza limpieza intensiva de ríos en cinco sectores

María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, fue hospitalizada de emergencia

Secuestros extorsivos rondan las calles del distrito policial de Manta y sus alrededores

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO