COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Mundo
Asia

Nagasaki guarda un minuto de silencio en recuerdo del lanzamiento de la bomba nuclear en su 80 aniversario

Con un minuto de silencio, Nagasaki recordó este 9 de agosto el 80 aniversario del bombardeo atómico que dejó 74.000 muertos y marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Japón recuerda a las víctimas del ataque nuclear a Nagasaki en su 80 aniversario
Japón recuerda a las víctimas del ataque nuclear a Nagasaki en su 80 aniversario
Japón recuerda a las víctimas del ataque nuclear a Nagasaki en su 80 aniversario
Japón recuerda a las víctimas del ataque nuclear a Nagasaki en su 80 aniversario

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

Este sábado 9 de agosto de 2025, la ciudad de Nagasaki conmemoró el 80 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica por parte de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La ceremonia incluyó un minuto de silencio a las 11h02, momento exacto en que la bomba explotó sobre la ciudad en 1945, causando la muerte de unas 74.000 personas. El acto sirvió como un llamado global a la paz y a la abolición definitiva de las armas nucleares.

Acto conmemorativo en Nagasaki y llamados a la paz

La conmemoración se llevó a cabo en el Parque de la Paz de Nagasaki, donde participaron autoridades locales, sobrevivientes (hibakusha), representantes internacionales y ciudadanos. El alcalde de la ciudad, Suzuki Shiro, expresó que «para convertir a Nagasaki en el último lugar bombardeado con armas nucleares, es esencial un plan concreto para eliminar este tipo de armamento en el mundo».

Además, instó al gobierno de Japón a reforzar los «tres principios no nucleares»: no poseer, no producir y no permitir la entrada de armas nucleares en el país. También pidió la firma inmediata del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado por las Naciones Unidas en 2017.

La ONU reitera su posición contra las armas nucleares

A través de un mensaje dirigido a la Conferencia General de Alcaldes por la Paz, celebrada en el marco de la conmemoración, el secretario general de la ONU, António Guterres, reafirmó su rechazo a las armas nucleares. «Las armas nucleares no tienen cabida en nuestro mundo», afirmó, subrayando que solo ofrecen «la ilusión de seguridad y la certeza de devastación«.

Guterres también felicitó a la organización Alcaldes por la Paz por su «inquebrantable compromiso» con un futuro libre de amenazas nucleares, y alentó a seguir trabajando con las comunidades, especialmente con los jóvenes, para construir una paz duradera.

El bombardeo a Nagasaki

El ataque a Nagasaki ocurrió tres días después del bombardeo nuclear sobre Hiroshima, que dejó más de 140.000 muertos. Ambos eventos precipitaron la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Nagasaki fue elegida como objetivo secundario ese 9 de agosto debido a condiciones climáticas en el primer objetivo previsto, Kokura.

La bomba lanzada sobre Nagasaki, conocida como «Fat Man», detonó a las 11h02. y provocó una destrucción masiva en la ciudad portuaria del sur de Japón. A diferencia de Hiroshima, donde se utilizó una bomba de uranio, Nagasaki fue atacada con una bomba de plutonio, causando devastación en una zona densamente poblada.

Compromiso renovado con el desarme

La conmemoración de este año ocurre en un contexto internacional tenso, marcado por riesgos nucleares en aumento y conflictos geopolíticos activos. Sin embargo, ciudades como Nagasaki mantienen su rol simbólico y diplomático como voceras del desarme y la paz global.

Organismos internacionales, junto con movimientos ciudadanos y sobrevivientes del ataque, continúan presionando para que las grandes potencias nucleares firmen y ratifiquen tratados vinculantes que conduzcan a la eliminación progresiva del arsenal atómico.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

LigaPro 2025: El Nacional y Barcelona SC buscan puntos vitales en Quito

Ataque armado frente a las costas de Bajo Alto, El Oro, deja cuatro muertos y siete heridos

Lo hallan sin vida en el interior de un contenedor que estaba reparando

Rafa Nadal y Mery Perelló dan la bienvenida a su segundo hijo, Miquel

Explosión en una vivienda de Santa Rosa deja daños materiales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

LigaPro 2025: El Nacional y Barcelona SC buscan puntos vitales en Quito

Ataque armado frente a las costas de Bajo Alto, El Oro, deja cuatro muertos y siete heridos

Lo hallan sin vida en el interior de un contenedor que estaba reparando

Rafa Nadal y Mery Perelló dan la bienvenida a su segundo hijo, Miquel

Explosión en una vivienda de Santa Rosa deja daños materiales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

LigaPro 2025: El Nacional y Barcelona SC buscan puntos vitales en Quito

Ataque armado frente a las costas de Bajo Alto, El Oro, deja cuatro muertos y siete heridos

Lo hallan sin vida en el interior de un contenedor que estaba reparando

Rafa Nadal y Mery Perelló dan la bienvenida a su segundo hijo, Miquel

Explosión en una vivienda de Santa Rosa deja daños materiales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO