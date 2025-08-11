Mushuc Runa busca sorprender a Independiente del Valle en la ida de octavos

Independiente del Valle enfrentará a Mushuc Runa este martes 12 de agosto de 2025 en el Estadio Banco Guayaquil, Quito, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, buscando un resultado favorable para avanzar a cuartos, mientras el Ponchito apuesta por su fortaleza continental.

El encuentro entre IDV y el Ponchito, programado para las 19h30, marca el inicio de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El partido, será arbitrado por Gery Vargas Carreño (Bolivia). Este duelo asegura la presencia de un equipo ecuatoriano en los cuartos de final del torneo.

Independiente del Valle, dirigido por Javier Rabanal, llega como líder de la Liga Pro 2025 y tras una contundente victoria global de 5-1 sobre Vasco da Gama en los dieciseisavos de final. Los Rayados, bicampeones de la Copa Sudamericana (2019 y 2022), cuentan con un plantel sólido, liderado por Claudio Spinelli, quien suma 2 goles en el torneo.

Mushuc Runa, bajo la dirección técnica de Paúl Vélez, contratado el 7 de agosto de 2025, fue la revelación de la fase de grupos al liderar el Grupo E con 16 puntos y 12 goles en 6 partidos. Sin embargo, el equipo ambateño atraviesa un mal momento en la Liga Pro, ocupando el último lugar con 17 puntos y eliminado recientemente de la Copa Ecuador. Su última derrota fue el 9 de agosto por 2-1 ante Libertad.

Preparación y expectativas

Independiente del Valle no podrá contar con Ronald Briones por lesión. El defensor Mateo Carabajal destacó en rueda de prensa la fortaleza de Mushuc Runa en la Copa Sudamericana, señalando que el equipo debe mantener el arco en cero y controlar a los delanteros rivales. El entrenador Javier Rabanal enfatizó la necesidad de respetar al Ponchito, destacando su campaña en la fase de grupos, pero confía en lograr un resultado positivo en casa.

Mushuc Runa, pese a su irregularidad doméstica, cuenta con figuras como Carlos Orejuela, quien lidera con 4 goles y 3 asistencias en la Copa Sudamericana, y el portero Rodrigo Formento, con 22 atajadas en el torneo. El equipo buscará replicar su desempeño internacional, donde promedia 2 goles por partido.

El club anfitrión anunció los precios de las entradas a través de sus redes sociales: General $5, Tribuna $10, y Palco $15, disponibles en puntos de venta físicos y en línea. La expectativa en Quito es alta, con el aforo del Estadio Banco Guayaquil (capacidad de 12.000 espectadores) casi agotado.

Contexto de Independiente y Mushuc Runa

Independiente del Valle lidera la Liga Pro con un promedio de 2,5 goles por partido y solo 1 gol en contra en sus últimos 5 encuentros continentales. Su reciente empate 1-1 ante Vasco da Gama en Brasil selló su clasificación con un global de 5-1. Por su parte, Mushuc Runa sorprendió al eliminar a Cruzeiro en la fase de grupos, pero su rendimiento en la Liga Pro refleja problemas defensivos, con 14 faltas por partido y un promedio de 3 tarjetas amarillas por encuentro.

Arbitraje y transmisión

El árbitro principal será Gery Vargas Carreño, acompañado por los asistentes José Antelo y Edward Saavedra, con Ivo Méndez como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Jorge Justiniano, asistido por Wilma Balderrama, todos de nacionalidad boliviana. La transmisión en vivo estará disponible en DSports, DGO, y Disney+.

Duelo clave para los cuartos

El partido de vuelta está programado para el 19 de agosto de 2025 en el Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, a las 19h30. El ganador de esta serie enfrentará al vencedor del cruce entre Once Caldas y Huracán en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, cuya final se disputará el 22 de noviembre en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, Bolivia.