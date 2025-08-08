COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Guayaquil
Sociedad

Municipio de Guayaquil refuerza limpieza en Parque Samanes y avenidas aledañas

El Municipio de Guayaquil realiza limpieza y barrido tres veces por semana en áreas clave, recolectando toneladas de desechos para mantener espacios públicos limpios.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El Municipio de Guayaquil realiza limpieza y barrido tres veces por semana en áreas clave, recolectando toneladas de desechos.
El Municipio de Guayaquil realiza limpieza y barrido tres veces por semana en áreas clave, recolectando toneladas de desechos.

Carlos Delgado

Redacción ED.

Carlos Delgado

Redacción ED.

Nacido en Jaramijó, el 11 de marzo de 1977, Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialida... Ver más

[email protected]

El Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Aseo Cantonal y Servicios Especiales (DACSE), ejecuta jornadas de barrido de aceras, cunetas y bordillos los martes, jueves y sábados en las inmediaciones del Parque Samanes y avenidas cercanas. Estas actividades se realizan con el objetivo de garantizar espacios limpios y seguros para la ciudadanía, con la recolección de desechos sólidos no peligrosos a cargo de la empresa contratada para la gestión de residuos.

Las labores se llevan a cabo desde las 7h00 hasta las 15h00 horas, con un equipo de 10 trabajadores que recorren las avenidas Paseo del Parque, Francisco de Orellana, Narcisa de Jesús y Teodoro Alvarado Oleas. En cada jornada, se recolectan aproximadamente 1.200 kilogramos de residuos sólidos.

Alcalde de Guayaquil denuncia bloqueos políticos que paralizan obras en 2025

Limpieza paralela en la avenida C. 23 NE en Guayaquil

Simultáneamente, se ejecutan labores de limpieza en la avenida C. 23 NE, vía que conecta la ciudadela Huancavilca Norte con la autopista Av. Narcisa de Jesús. Esta vía, con una extensión de 2.5 kilómetros, registra una recolección diaria de cerca de 3.000 kilogramos de desechos.

Estas acciones integran el compromiso del Cabildo para fortalecer la gestión de residuos sólidos en la ciudad, optimizar el mantenimiento de los espacios públicos y promover una cultura de corresponsabilidad ciudadana. La adecuada limpieza contribuye a la prevención de focos de contaminación y a la mejora de la imagen urbana de Guayaquil.

Concejo Municipal de Guayaquil aprueba inversión de USD 25,2 millones y nuevos convenios sociales

Promoción de corresponsabilidad ciudadana en Guayaquil

Desde la Dirección de Aseo Cantonal y Servicios Especiales se exhorta a la población a colaborar evitando arrojar basura en lugares públicos. Además, se recuerda que el manejo adecuado de los residuos está regulado por ordenanzas municipales que buscan mantener una ciudad limpia, ordenada y libre de sanciones administrativas.

La limpieza periódica de aceras, cunetas y bordillos es una medida clave para evitar acumulaciones de basura que pueden generar problemas sanitarios y afectar la calidad de vida de los habitantes. Esta labor es complementaria a otras estrategias municipales que incluyen campañas de educación ambiental y la instalación de puntos de reciclaje.

Compromiso municipal y desafíos ambientales

El Municipio de Guayaquil trabaja en la optimización de la recolección de residuos y el mantenimiento de los espacios públicos. Para ofrecer mejores condiciones a sus habitantes. El fortalecimiento de estas actividades se enmarca en un plan integral de manejo ambiental. Lo que se realiza también aborda la reducción del impacto de los desechos sólidos en la ciudad.

Para ello, se coordina con empresas especializadas, se asignan recursos humanos y se aplican tecnologías que contribuyen a mejorar la eficiencia de la limpieza urbana. Así, Guayaquil avanza en la construcción de una ciudad más sostenible y habitable.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Becas municipales impulsan formación técnica en especialidades estratégicas en Guayaquil

Condenan a 26 años a integrante de una banda delincuencial por robo con muerte en Guayas

Municipio de Guayaquil refuerza limpieza en Parque Samanes y avenidas aledañas

Accidente en motocicleta dejó dos mujeres heridas en El Carmen

Christian ‘Diablito’ Lara regresa al fútbol con Sociedad Atlética Sancor a los 45 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Becas municipales impulsan formación técnica en especialidades estratégicas en Guayaquil

Condenan a 26 años a integrante de una banda delincuencial por robo con muerte en Guayas

Municipio de Guayaquil refuerza limpieza en Parque Samanes y avenidas aledañas

Accidente en motocicleta dejó dos mujeres heridas en El Carmen

Christian ‘Diablito’ Lara regresa al fútbol con Sociedad Atlética Sancor a los 45 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Becas municipales impulsan formación técnica en especialidades estratégicas en Guayaquil

Condenan a 26 años a integrante de una banda delincuencial por robo con muerte en Guayas

Accidente en motocicleta dejó dos mujeres heridas en El Carmen

Christian ‘Diablito’ Lara regresa al fútbol con Sociedad Atlética Sancor a los 45 años

Fiscalía procesa a tres personas por receptación de vehículo robado en Santa Elena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO