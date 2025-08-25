COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Sin categoría

Mujer con cáncer terminal se acostó con 200 hombres: «El sexo era mi modo de existencia»

Molly Kochan se divorció y se relacionó íntimamente con 200 hombres tras ser diagnosticada con cáncer terminal, documentando su viaje en un podcast.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

Redacción

Redacción ED.

Molly Kochan, una mujer diagnosticada con cáncer terminal, se divorció de su esposo y mantuvo relaciones sexuales con aproximadamente 200 hombres tras recibir el diagnóstico.

Su historia, originada en Los Ángeles, Estados Unidos, se dio a conocer a través de su podcast «Dying for Sex» y ahora se convirtió en una serie.

Su diagnóstico de cáncer la llevó a cambiar su vida

Molly Kochan, nacida en Nueva York y radicada en Los Ángeles, enfrentó un diagnóstico inicial de cáncer de mama en 2011 a los 38 años, tras descubrir un bulto en 2005 que fue inicialmente descartado por médicos.

La enfermedad se extendió a sus ganglios linfáticos, y tras tratamientos como quimioterapia, mastectomía bilateral y radiación, recibió en 2015 un diagnóstico de cáncer etapa cuatro, con metástasis en huesos, hígado y cerebro, considerado terminal. Este hecho marcó un cambio en su vida personal.

Ruptura matrimonial y nueva etapa

Tras el diagnóstico terminal, Kochan se divorció en 2016 tras más de 13 años de matrimonio, citando dificultades previas y el impacto del cáncer.

En el podcast «Dying for Sex», iniciado en 2019, explicó que la enfermedad alteró su libido, aumentando su deseo sexual a pesar de los tratamientos hormonales.

Entonces, decidió usar aplicaciones como Tinder y Bumble para conocer hombres, informándoles de su condición antes de cualquier encuentro.

Documentó su exploración sexual y lucha contra el cáncer

Kochan mantuvo relaciones con alrededor de 200 hombres, según registros de su podcast y libro «Screw Cancer: Becoming Whole», publicado póstumamente.

Los encuentros ocurrieron en hoteles, departamentos y vehículos, con una franqueza sobre su cáncer que incluía mostrar cicatrices. En el episodio del 12 de febrero de 2020, dijo: “El sexo era mi modo de existencia. Me hacía sentir viva frente a la muerte”.

Las fantasías sexuales de Molly no conocieron límites. Algunas citas derivaron en prácticas arriesgadas. Juegos de dominación, sexo en lugares públicos, intercambio de roles. Todo estaba permitido, porque nada tenía ya consecuencias. “No hay ninguna regla cuando ya has perdido todo lo que podías perder. Si asusta, probablemente hay que intentarlo”, dijo en otro episodio.

El podcast y su legado

Molly Kochan murió en 2019, pero su historia sobrevive. Su podcast fue premiado y su libro alcanzó ventas inesperadas. Mientras que este año se estrenó una miniserie basada en su testimonio en la plataforma de Disney, denominada «Dying for Sex».

“La muerte ya me quitó muchas cosas. Lo único que no puede arrebatarme es mi historia”, dejó escrito Molly en una de sus últimas entradas de su diario.

Serie narra los efectos del cáncer en su vida

«Dying for Sex», estrenada el 4 de abril de 2025, es protagonizada por Michelle Williams como Molly, quien enfrenta cáncer terminal y explora su sexualidad tras dejar a su esposo, con el apoyo de Nikki, interpretada por Jenny Slate.

Los ocho episodios combinan humor y drama, reflejando la vida de Kochan hasta su fallecimiento en 2019 a los 45 años.

La serie, disponible en Hulu y Disney+, aborda temas de autodescubrimiento y amistad, recibiendo críticas positivas por sus actuaciones y narrativa emocional. (13).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asamblea Nacional inicia investigación a Nuria Butiñá por presunto cobro de diezmos a exasesor

Ecuador y Corea del Sur firmarán el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica para fomentar el comercio y la inversión

Fiscalía logra sentencia por tráfico ilícito de armas y explosivos en Santa Elena

Detenido un hombre tras agredir a su madre y retenerla en su domicilio durante varios días en Mijas

Mujer con cáncer terminal se acostó con 200 hombres: «El sexo era mi modo de existencia»

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asamblea Nacional inicia investigación a Nuria Butiñá por presunto cobro de diezmos a exasesor

Ecuador y Corea del Sur firmarán el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica para fomentar el comercio y la inversión

Fiscalía logra sentencia por tráfico ilícito de armas y explosivos en Santa Elena

Detenido un hombre tras agredir a su madre y retenerla en su domicilio durante varios días en Mijas

Mujer con cáncer terminal se acostó con 200 hombres: «El sexo era mi modo de existencia»

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asamblea Nacional inicia investigación a Nuria Butiñá por presunto cobro de diezmos a exasesor

Ecuador y Corea del Sur firmarán el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica para fomentar el comercio y la inversión

Fiscalía logra sentencia por tráfico ilícito de armas y explosivos en Santa Elena

Detenido un hombre tras agredir a su madre y retenerla en su domicilio durante varios días en Mijas

Se hicieron pasar por militares y los ejecutaron: doble crimen conmociona a Ricaurte

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO