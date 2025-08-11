Muerte de Miguel Uribe: conmoción en Colombia por el trágico final del senador y precandidato presidencial

La esposa del precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe, confirmó este lunes 11 de agosto del 2025 el triste fallecimiento del senador. El deceso ocurre tras semanas de lucha en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde Uribe permanecía internado desde el atentado del 7 de junio. La noticia ha causado una profunda conmoción en todo el espectro político colombiano y ha generado una ola de condolencias.

María Claudia Tarazona, esposa del senador, expresó su dolor en Telegram. Ella compartió una fotografía junto a su marido y un emotivo mensaje. «Siempre serás el amor de mi vida», lamentó. La familia Uribe, junto con el país entero, siente esta irreparable pérdida que ha sacudido los cimientos de la democracia colombiana. La muerte de Miguel Uribe deja a Colombia en un estado de luto.

Reacciones ante la tragedia: la democracia en jaque

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, reaccionó inmediatamente en sus redes sociales. Márquez trasladó su más sentido pésame por la muerte de Miguel Uribe. Además, sentenció que «la democracia no se construye con balas ni con sangre». Las palabras de la vicepresidenta recalcan la necesidad de proteger la vida y la esperanza.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe también se pronunció en la red social X. El político afirmó que «el mal todo lo destruye». Él señaló que se «mató la esperanza». Asimismo, expresó que «la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia«.

Pero eso no es todo, numerosas instituciones y figuras públicas se unieron al duelo. La Alcaldía de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Justicia enviaron sus condolencias. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su «profunda tristeza» por este «trágico fallecimiento».

La investigación del atentado contra Miguel Uribe avanza

La Fiscalía de Colombia confirmó que el ataque contra Miguel Uribe involucró a diez personas. Varias detenciones ya se realizaron en relación al caso. Entre los arrestados se encuentra Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, el presunto autor intelectual. Un adolescente de 15 años, quien perpetró los disparos, también fue detenido. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer completamente la muerte de Miguel Uribe.

Detalles del ataque y hospitalización

El atentado contra Miguel Uribe ocurrió durante un acto de campaña en Fontibón, Bogotá. Uribe recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. Inmediatamente lo trasladaron al hospital Fundación Santa Fe. El sábado anterior, el hospital anunció un empeoramiento de su estado debido a una hemorragia en el sistema nervioso central. El equipo médico decidió aplicarle una «sedación profunda para contribuir a su evolución».

El trágico final de Miguel Uribe marca un oscuro capítulo para el país.