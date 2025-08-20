Mucho cuidado con las quemaduras solares: Descubre cómo tratarlas para sanar más rápido

Las quemaduras solares, provocadas por la exposición excesiva a los rayos ultravioletas (UV), provocan gran dolor y otros síntomas vinculados a la insolación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y dermatólogos recomiendan medidas inmediatas para quienes sufren este daño, motivados por la necesidad de aliviar el dolor y prevenir complicaciones, especialmente en temporadas de sol intenso.

¿Cómo tratar las quemaduras solares?

Para tratar una quemadura solar retira la ropa de las áreas afectadas y enjuaga la piel con agua durante 10 a 15 minutos para reducir la temperatura. Aplica una crema con aloe vera o hidrocortisona al 1%, disponible en farmacias, para calmar la inflamación, evitando productos con alcohol.

Mantén la piel hidratada bebiendo agua y usa ropa holgada. Si aparecen ampollas o fiebre superior a 38°C, busca atención médica de inmediato.

La American Academy of Dermatology indica que estas medidas deben aplicarse dentro de las primeras 48 horas tras la exposición para minimizar el daño. Evita el sol directo hasta que la piel sane, utilizando ropa protectora o sombra.

Opciones naturales para darle alivio a la piel

Para tratar estas quemaduras también hay opciones naturales, las mismas que deben aplicarse siempre y cuando no sean de gravedad.

A continuación, se presentan tres remedios naturales respaldados por la American Academy of Dermatology y la OMS:

Aloe Vera: Aplica gel fresco de aloe vera directamente de la planta o de un producto puro al 100% en las áreas afectadas. Lava la piel con agua tibia durante 10 minutos antes de usar, y repite 2 a 3 veces al día. Este remedio hidrata y calma la inflamación gracias a sus propiedades calmantes.

Compresa de leche fría: Sumerge un paño limpio en leche fría (preferiblemente entera) y colócalo sobre la piel quemada durante 10 a 15 minutos, renovando cada 2 a 3 horas. La grasa y la proteína de la leche forman una barrera protectora que alivia el dolor y reduce la irritación.

Avena coloidal: Mezcla 1 taza de avena molida con agua tibia hasta formar una pasta, aplícala en las áreas afectadas durante 15 a 20 minutos y enjuaga con agua fría. Repite 1 o 2 veces al día. La avena tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a calmar la piel.

Estos métodos son complementarios y no sustituyen la consulta médica si la quemadura es severa.

Riesgos de la exposición excesiva al sol

La exposición prolongada a los rayos UV del sol aumenta el riesgo de cáncer de piel, incluyendo melanoma, según la OMS. Otros efectos incluyen envejecimiento prematuro, manchas y daño ocular, como cataratas.

La radiación UV puede debilitar el sistema inmunológico, especialmente en personas con piel clara o tras exposiciones de más de 30 minutos sin protección entre las 10h00 y 16h00, cuando los rayos son más intensos.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica la exposición UV como carcinógena, destacando la importancia de la prevención.

Tiempo de recuperación de la piel

La recuperación de una quemadura solar depende de su gravedad. Una quemadura de primer grado, con enrojecimiento, tarda entre 3 y 7 días en sanar, mientras que una de segundo grado, con ampollas, puede requerir de 2 a 3 semanas, según la Skin Cancer Foundation. Factores como la edad, el tipo de piel y el área afectada influyen en este proceso.

Durante la recuperación, la piel se pela y regenera, requiriendo protección continua con bloqueador solar de al menos SPF 30. Evita rascarte para prevenir infecciones, y consulta a un médico si el dolor persiste más de 48 horas. (13).