MLS suspende a Lionel Messi y Jordi Alba por ausentarse del partido de Estrellas

La Major League Soccer (MLS) anunció este 25 de julio la suspensión de Lionel Messi y Jordi Alba por un partido por no participar en el Partido de Estrellas en Columbus, afectando su disponibilidad para el encuentro del Inter Miami contra FC Cincinnati. El duelo será a las 18h15, en el estadio Chase.

Sanción por incumplir normativa

Según las reglas de la liga, los jugadores seleccionados mediante votación deben participar en el evento, salvo autorización previa de la MLS. La sanción implica que ambos se perderán el partido de Inter Miami contra FC Cincinnati, programado para el 26 de julio en el DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale.

Messi, de 38 años, optó por descansar debido al apretado calendario del equipo, mientras que Alba, de 36 años, se ausentó por una lesión previa. Ambos fueron seleccionados para el All-Star Game, pero no recibieron la aprobación de la liga para no asistir. La MLS aplicó su política de larga data, que prohíbe a los jugadores participar en el siguiente partido de su club si no justifican su ausencia en el evento.

A pesar de la sanción, ambos jugadores se entrenaron con el Inter Miami el viernes, antes del anuncio oficial, con la expectativa de estar disponibles para el encuentro contra el líder de la Conferencia Este, FC Cincinnati.

Reacciones de la MLS y el club

El comisionado de la MLS, Don Garber, explicó la decisión. “Desafortunadamente, tenemos una política de larga data con respecto a la participación en el Juego de Estrellas, y tuvimos que hacerla cumplir. Fue una decisión muy difícil”. Garber destacó el impacto de Messi en la liga, afirmando: “Sé que Lionel Messi ama esta liga. No creo que haya un jugador que haya hecho más por la Major League Soccer”. También anunció que la MLS reevaluará la política para determinar posibles cambios, en colaboración con los jugadores.

Por su parte, el técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, expresó su preocupación por el calendario antes del anuncio de la sanción: “No se puede hacer entre semana, menos con el calendario que nosotros tenemos. Venimos jugando prácticamente cada tres días”. Mascherano subrayó la importancia de priorizar la salud de los jugadores: “Si no los cuidamos, vamos a estar complicados”.

Impacto en el Inter Miami

El Inter Miami, que ocupa el quinto lugar en la Conferencia Este con 41 puntos, enfrentará al FC Cincinnati, líder con 48 puntos, sin dos de sus figuras clave. La ausencia de Messi, quien ha marcado 18 goles y registrado 15 asistencias en la temporada 2025, y de Alba, con 4 goles y 9 asistencias, representa un desafío para el equipo. En su último encuentro, el Inter Miami venció por 2-1 al Chicago Fire el 20 de julio, con un gol de Messi desde fuera del área.

El Partido de Estrellas 2025 enfrentó a los mejores jugadores de la MLS contra una selección de la Liga MX, terminando con una victoria de 4-1 para la MLS. La ausencia de Messi y Alba generó críticas en redes sociales, donde los aficionados debatieron sobre la obligatoriedad de la participación en un evento de exhibición.

Calendario de la MLS

La temporada 2025 de la MLS ha sido exigente, con un promedio de un partido cada 3.2 días para equipos como el Inter Miami, que también compite en la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup. El Partido de Estrellas, realizado desde 1996, busca promover la liga, pero su programación a mitad de semana ha generado críticas por el impacto en los jugadores. En 2024, la MLS ya había enfrentado cuestionamientos similares cuando Luis Suárez se ausentó del evento por molestias físicas, sin recibir sanción.

El próximo partido del Inter Miami será crucial para mantener su posición en la cima de la Conferencia Este, mientras la MLS planea revisar su normativa para futuros eventos. La sanción a Messi y Alba marca un precedente en la liga, que busca equilibrar espectáculo y bienestar de los jugadores.