Miss Ecuador 2025: estas son las 19 mujeres más bellas que luchan hoy por la corona

Hoy, sábado 16 de agosto del 2025, el Malecón de Salinas se viste de gala para recibir la elección de Miss Ecuador 2025, un evento que no solo coronará a la nueva reina de belleza del país, sino que también definirá a la representante oficial para el certamen Miss International.

La cita será a las 19h30 y contará con transmisión en vivo por Gamavisión y VitoTVO. La producción, dirigida por María del Carmen de Aguayo, se realiza con el respaldo del Municipio de Salinas y su alcalde, Dennis Córdova.

Miss Ecuador 2025: corona, conductores, otros títulos que se entregarán y actuaciones artísticas

Diecinueve candidatas, formadas bajo la preparación de la Organización Miss Ecuador, buscarán la corona diseñada por Jonathan Tello, una pieza elaborada en oro blanco y plata, con piedras amatistas en dos tonalidades sobre una base de filigrana.

La sucesora de Eunice Rivadeneira, Miss Ecuador 2024, será elegida por un jurado que también definirá a las representantes para Miss Cosmo, Reina Hispanoamericana y Reinado Mundial del Café.

La conducción del Miss Ecuador 2025 estará a cargo de Claudia Schiess y Carlos Luis Andrade, con la participación especial de Andrea Rubio, Miss International 2023. El espectáculo musical contará con Mykel, Andreína Bravo, Alan Maldonado, Vanessa Anzuátegui, Nick Rodríguez y el trío Las Damas de Oro, reconocidas por su trayectoria y premios internacionales.

Producción e invitada especial

El evento Miss Ecuador 2025 estará bajo la producción general de Alfredo Che Vera y producción técnica de Kabana Producciones. La auditoría está a cargo de Moore Ecuador. Los trajes de apertura serán del diseñador José Luis Fernández, los trajes de baño de Edinson López, y los accesorios de Dybrain. La pasarela estará guiada por Alberto Sánchez, la coreografía por Jimmy Mendoza y la asesoría de imagen por Marco Tapia.

Entre las personalidades invitadas destaca Roxana García, periodista y presentadora argentina radicada en Estados Unidos, conocida por su trabajo en Univisión y 107.5 Amor Radio.

Con una mezcla de música, moda y cultura, Miss Ecuador 2025 promete una noche inolvidable en la que belleza y talento se unirán para escribir un nuevo capítulo en la historia de los certámenes del país.

Aspiran ser la nueva Miss Ecuador 2025

Las 19 candidatas del Miss Ecuador 2025 reflejan el talento, la preparación y la pasión de mujeres provenientes de distintos rincones del Ecuador y de la comunidad migrante. Ellas son:

Gisselle Rosales (Machala): licenciada en Educación Inicial, Reina Nacional de la Minería.



Joselyne Flores (Guayaquil): ingeniera geóloga y exfutbolista profesional.



Emilia Garófalo (Quito): modelo, próxima estudiante de marketing digital.



Gina Morales (Guayaquil): diseñadora de interiores, multideportista.



Romina Garnica (Pueblo Viejo): estudiante de Psicología y Reina Nacional del Carnaval.



Claudia Guachizaca (Loja): arquitecta y deportista de jiu-jitsu brasileño.



Valentina Noriega (EE.UU.): máster en negocios, deportista de beachvolley.



Karelys Guerrero (Guayaquil): estudiante de Economía y activista por el rescate animal.



Angie Jakulis (Salinas): virreina de Salinas 2024, voluntaria social.