Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Miss Ecuador 2025: estas son las 19 mujeres más bellas que luchan hoy por la corona

No te pierdas la gala de elección del Miss Ecuador 2025, certamen dirigido por María del Carmen de Aguayo. La velada será transmitida por Gamavisión y VitoTVO, a partir de las 19h30.
Miss Ecuador 2025: estas son las 19 mujeres más bellas que luchan por la corona hoy.
La corona de Miss Ecuador 2025, diseñada por Jonathan Tello, es de oro blanco y plata, con una delicada base en filigrana. Tiene amatistas en dos tonos y cristal de roca en cortes de gota. Foto: Organización Miss Ecuador.
Miss Ecuador 2025: estas son las 19 mujeres más bellas que luchan por la corona hoy.
La corona de Miss Ecuador 2025, diseñada por Jonathan Tello, es de oro blanco y plata, con una delicada base en filigrana. Tiene amatistas en dos tonos y cristal de roca en cortes de gota. Foto: Organización Miss Ecuador.

Hoy, sábado 16 de agosto del 2025, el Malecón de Salinas se viste de gala para recibir la elección de Miss Ecuador 2025, un evento que no solo coronará a la nueva reina de belleza del país, sino que también definirá a la representante oficial para el certamen Miss International.

La cita será a las 19h30 y contará con transmisión en vivo por Gamavisión y VitoTVO. La producción, dirigida por María del Carmen de Aguayo, se realiza con el respaldo del Municipio de Salinas y su alcalde, Dennis Córdova.

Miss Ecuador 2025: corona, conductores, otros títulos que se entregarán y actuaciones artísticas

Diecinueve candidatas, formadas bajo la preparación de la Organización Miss Ecuador, buscarán la corona diseñada por Jonathan Tello, una pieza elaborada en oro blanco y plata, con piedras amatistas en dos tonalidades sobre una base de filigrana.

La sucesora de Eunice Rivadeneira, Miss Ecuador 2024, será elegida por un jurado que también definirá a las representantes para Miss Cosmo, Reina Hispanoamericana y Reinado Mundial del Café.

La conducción del Miss Ecuador 2025 estará a cargo de Claudia Schiess y Carlos Luis Andrade, con la participación especial de Andrea Rubio, Miss International 2023. El espectáculo musical contará con Mykel, Andreína Bravo, Alan Maldonado, Vanessa Anzuátegui, Nick Rodríguez y el trío Las Damas de Oro, reconocidas por su trayectoria y premios internacionales.

Producción e invitada especial 

El evento Miss Ecuador 2025 estará bajo la producción general de Alfredo Che Vera y producción técnica de Kabana Producciones. La auditoría está a cargo de Moore Ecuador. Los trajes de apertura serán del diseñador José Luis Fernández, los trajes de baño de Edinson López, y los accesorios de Dybrain. La pasarela estará guiada por Alberto Sánchez, la coreografía por Jimmy Mendoza y la asesoría de imagen por Marco Tapia.

Entre las personalidades invitadas destaca Roxana García, periodista y presentadora argentina radicada en Estados Unidos, conocida por su trabajo en Univisión y 107.5 Amor Radio.

Con una mezcla de música, moda y cultura, Miss Ecuador 2025 promete una noche inolvidable en la que belleza y talento se unirán para escribir un nuevo capítulo en la historia de los certámenes del país.

Aspiran ser la nueva Miss Ecuador 2025

Las 19 candidatas del Miss Ecuador 2025 reflejan el talento, la preparación y la pasión de mujeres provenientes de distintos rincones del Ecuador y de la comunidad migrante. Ellas son:

  • Gisselle Rosales (Machala): licenciada en Educación Inicial, Reina Nacional de la Minería.

  • Miss Ecuador 2025: estas son las 19 mujeres más bellas que luchan hoy por la corona

  • Joselyne Flores (Guayaquil): ingeniera geóloga y exfutbolista profesional.

  • Miss Ecuador 2025: estas son las 19 mujeres más bellas que luchan hoy por la corona

  • Emilia Garófalo (Quito): modelo, próxima estudiante de marketing digital.

  • Miss Ecuador 2025: estas son las 19 mujeres más bellas que luchan hoy por la corona

  • Gina Morales (Guayaquil): diseñadora de interiores, multideportista.

  • Miss Ecuador 2025: estas son las 19 mujeres más bellas que luchan hoy por la corona

  • Romina Garnica (Pueblo Viejo): estudiante de Psicología y Reina Nacional del Carnaval.

  • Miss Ecuador 2025: estas son las 19 mujeres más bellas que luchan hoy por la corona

  • Claudia Guachizaca (Loja): arquitecta y deportista de jiu-jitsu brasileño.

  • Valentina Noriega (EE.UU.): máster en negocios, deportista de beachvolley.

  • Karelys Guerrero (Guayaquil): estudiante de Economía y activista por el rescate animal.

  • miss

  • Angie Jakulis (Salinas): virreina de Salinas 2024, voluntaria social.

  • Tatiana Lasso (Macará): licenciada en Comunicación Social.

  • miss

  • Natasha Zamora (Guayaquil): modelo profesional, estudia Negocios Internacionales.

  • Natalia Ormeño (Bahía de Caráquez): modelo, escritora y creadora de contenido.

  • miss

  • Antonella Chila (La Libertad): estudiante de Economía y Reina de Santa Elena.

  • Diana Lascano (Guayaquil): estudiante de Comunicación Social y entrenadora de baloncesto.

  • Valeria Palma (Daule): estudiante de Negocios Digitales, Miss Teen Intercontinental.

  • miss

  • Ámbar Barona (Naranjal): tecnóloga en Enfermería y presentadora de televisión.

  • Sofía Pérez (Samborondón): estudiante de Derecho, comprometida con el desarrollo personal.

  • Alexandra Mina (Santo Domingo): estudiante de Cosmetología, basquetbolista.

  • miss

  • Ami Ocampo (Manta): ingeniera en Software y virreina de Manta.

La candidatas a Miss Ecuador 2025 cerraron La Ruta de la Belleza en Portoviejo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Distrito Manta registra tres enfrentamientos de Policías con delincuentes armados en 24 horas

PSG inicia la defensa de la Ligue 1 ante Nantes con el ecuatoriano Willian Pacho

Fusión de sabores marca la colaboración entre Portoviejo y Manizales

Liga de Portoviejo remonta y vence 1-2 a Exapromo en el duelo de ida por el tercer lugar

Roberto Luque estará al frente del Ministerio de Infraestructura y Transporte

