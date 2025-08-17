Menor de edad asesinó a sus padres y llamó al 911 para entregarse

Un caso impactante conmociona a Jacksonville, Florida, Estados Unidos, luego de que Trevor Lee (14), un menor de edad, confesara que asesinó a sus padres, David Lee y Brandi Smith, con un arma de fuego.

Trevor contactó al 911 desde el estacionamiento de una iglesia cercana, donde se entregó a la policía tras abandonar su residencia. La Policía confirmó que los cuerpos de sus progenitores tenían heridas de bala y que el impactante suceso ocurrió como producto de una discusión entre el menor y sus ahora fallecidos padres.

La Oficina del Alguacil del Condado Clay confirmó que, luego del trágico acontecimiento, Trevor caminó hasta una iglesia local para entregarse sin oponer resistencia. El suceso refleja la preocupante alza de la violencia juvenil en Estados Unidos.

La organización Council on Criminal Justice (Consejo sobre Justicia Penal) ha reportado un aumento del 65% en homicidios juveniles entre 2016 y 2022, con 521 casos el último año. Además, The Sentencing Project estima que cerca del 5% de los jóvenes en Estados Unidos, entre 12 y 17 años, poseen armas de fuego.

Asesinó a sus padres, ¿lo juzgarán como adulto?

Ahora el adolescente enfrenta cargos por asesinato en segundo grado. Sin embargo no se descarta que sea juzgado como adulto, dependiendo de los factores que evaluará la fiscalía estatal. Trevor se encuentra bajo custodia en un centro juvenil, y el tribunal decidirá su situación legal próximamente. Paralelamente, las autoridades hicieron un llamado a respetar a los familiares afectados. Además, resaltaron la importancia de programas de prevención y apoyo psicológico para evitar tragedias similares.

La violencia armada juvenil incrementa la urgencia de políticas eficaces en Estados Unidos. Más de un millón de adolescentes poseen armas, lo que agrava riesgos para la comunidad y expone la necesidad de reforzar la salud mental y la prevención en menores. Este caso se suma a otros incidentes que evidencian la problemática del acceso y uso de armas por jóvenes.