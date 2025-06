Mauricio Altamirano, El Cuy, en Miami: De reportero a extra en Telemundo

Mauricio Altamirano, el querido El Cuy, dejó Ecuador hace un año para probar suerte en Miami. Con su carisma y ganas, este reportero está tocando puertas en la industria del entretenimiento. Su más reciente logro: un papel como extra en Velvet: El Nuevo Imperio, la nueva telenovela de Telemundo que tiene a todos hablando. Aunque su escena fue breve —un botones cargando equipaje en un hotel—, para él fue un gran paso. “Es cansado, pero nada complicado. Estoy empezando desde abajo, con mucha fe”, contó a diario EXTRA.

En el set, Mauricio compartió con Danilo Carrera, el actor ecuatoriano que interpreta al villano de la novela. “Me dio orgullo verlo en otra faceta. Todos decían que era el más guapo, y yo sacaba pecho: ‘¡Es ecuatoriano!’”, relató con una sonrisa. La amistad entre ambos, forjada en entrevistas pasadas, hizo el momento aún más especial.

Ecuador brilla en Miami

No es la primera vez que El Cuy prueba la actuación. En Ecuador ya tuvo pequeñas participaciones, y en Velvet también había trabajado como extra días antes. “No me considero actor, pero me encanta estar en estos proyectos. Conoces gente de todas partes. En Miami todo es posible”, dijo entusiasmado. Este crisol de culturas lo motiva a seguir adelante, inspirado por el éxito de compatriotas como Carrera.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. “Ver a Mauricio y Danilo juntos es puro orgullo ecuatoriano”. Estas muestras de apoyo reflejan el cariño que el público tiene por Altamirano.

Un homenaje que lleva en el corazón

Mauricio no camina solo. En cada paso, lleva un cuadro con la última publicación que compartió con su amigo Miguel Cedeño, fallecido en 2022 por cáncer. “Triunfar en EE. UU. era su sueño también. Lo llevo conmigo siempre”, confesó emocionado a EXTRA. Este gesto muestra el lado humano de El Cuy, quien no olvida sus raíces ni a quienes marcaron su vida.

El contexto no es nuevo: otros ecuatorianos, como Danilo Carrera, han conquistado el mercado internacional con talento y perseverancia. Mauricio, con su humildad, sigue ese camino, demostrando que los sueños no tienen fronteras.

¿Qué sigue para Mauricio, El Cuy?

Con cada experiencia, Mauricio Altamirano se acerca más a su meta. Su paso por Velvet: El Nuevo Imperio es solo el comienzo. “Sigo tocando puertas, agradecido por cada oportunidad”, afirmó. Mientras, sus fans en Ecuador y Miami lo animan a seguir. El Cuy, con su energía y corazón, está listo para escribir más capítulos en esta aventura.