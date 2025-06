Más de 400 objetos de Los Beatles, Queen, Rolling Stones o Bob Dylan se ponen +a la venta en una subasta

La casa de subastas RR Auction concluirá este jueves 19 de junio la subasta ‘Marvels of Modern Music’, en la que se ofertan más de 400 piezas históricas relacionadas con la música popular contemporánea. Entre los lotes figuran artículos firmados, instrumentos, grabaciones inéditas y premios personales de artistas como Paul McCartney, Bob Dylan, Prince, Eric Clapton, The Beatles, Queen, Janis Joplin, The Who y los Rolling Stones.

Una carta íntima de McCartney a Lennon encabeza la subasta

Uno de los objetos más destacados es una carta manuscrita de Paul McCartney dirigida a su antiguo compañero en The Beatles, John Lennon, escrita alrededor del año 2005. En ella, McCartney rinde un tributo personal y poético a Lennon, describiéndolo como “la figura heroica cuyo ingenio y sabiduría… moldearon los pensamientos y las vidas de millones de personas”.

El documento, escrito en papel membretado con el encabezado “Paul McCartney US” y firmado «Con cariño, Paul», se envió originalmente a la revista Q y permaneció archivada hasta su hallazgo tras el cierre de Bauer Media. La pieza es considerada única por su tono íntimo y contexto histórico.

Memorabilia de los Beatles y Prince entre los lotes más codiciados de la subasta

Junto a la carta de McCartney, se subasta una copia del disco ‘A Hard Day’s Night’ firmada por los cuatro Beatles, obtenida poco después del lanzamiento del álbum en el verano de 1964. Este ejemplar fue firmado durante el estreno de la película homónima en Londres, evento que atrajo a la familia real británica, a miembros de los Rolling Stones y a miles de fanáticos congregados en Piccadilly Circus.

Otro objeto de gran valor es una cinta original de Prince con una grabación no publicada de la canción ‘U’, de 4 minutos y 33 segundos de duración. La cinta, etiquetada manualmente como “’U’, Master”, incluye una versión vocalizada por el propio Prince, lo que la convierte en un documento sonoro exclusivo y de alto interés para coleccionistas.

Instrumentos, fotografías y grabaciones: tesoros de la música popular

Entre los objetos más valiosos también se encuentra una guitarra Gibson L-3 perteneciente a la colección personal de Eric Clapton. Esta pieza refleja el legado del músico en el blues y rock británico, y ha sido conservada en condiciones óptimas.

Además, se ofrece un conjunto fotográfico autografiado de The Doors, titulado «A Teen Fan’s Backstage Night with Morrison», que incluye imágenes inéditas del entorno del vocalista Jim Morrison tomadas por una admiradora durante un encuentro detrás del escenario.

Otros artículos en la subasta incluyen partituras, programas de giras, objetos de utilería de conciertos y reconocimientos personales de figuras clave de la historia de la música popular del siglo XX.

Cierre y estimaciones del evento

La subasta en línea finalizará este jueves 19 de junio a través del portal oficial de RR Auction, con lotes disponibles para puja desde hace varias semanas. Según la casa organizadora, algunos objetos podrían superar los 100.000 dólares, especialmente aquellos relacionados con los Beatles y Prince.

La subasta ‘Marvels of Modern Music’ se ha consolidado como una de las más relevantes de 2025 para coleccionistas de memorabilia musical, no solo por la cantidad y diversidad de artículos, sino también por su proveniencia verificada y el valor documental que representan.