María Teresa Guerrero: «Creo que ya es hora de raparme (…) todavía no estoy lista»

La presentadora de tv María Teresa Guerrero, conocida como ‘La Flaca’, publicó un nuevo video donde contó novedades de su lucha contra el cáncer de ovario.

En el clip publicado en Instagram, la también deportista confesó que ha vivido días difíciles durante este fin de semana, ya que tuvo que desocupar su casa en Bouler, Colorado, Estados Unidos, además de que su cabello comenzó a caerse a causa del tratamiento de quimioterapia que sigue.

María Teresa está enfocada en sanar completamente

‘La Flaca’ dejó el lugar que fue su hogar durante varios años para asentarse completamente en Houston, Texas, donde recibir tratamiento contra su cáncer. Indicó que el empacar todas sus pertenencias en cajas no fue un proceso sencillo.

«Regresé a Boulder a cerrar un capítulo importante. No ha sido fácil. Meter mi vida en cajas duele. Me di cuenta de que casi todo lo que guardo en mis cajones es ropa de triatlón… ropa que, quizás, no use por un buen tiempo. Porque ahora, mi prioridad sin duda es sanarme, sanarme completamente», detalló en la grabación.

La también actriz, de 47 años, agregó que «aunque muchas veces ustedes me ven así, con una sonrisota, también hay días muy tristes como el de ayer, me tocó hacer esto a mí sola, mi novio estaba trabajando y yo tenía que cerrar esta etapa».

Aún no está lista para raparse

María Teresa también contó que su cabello comenzó a caerse, por lo que analiza raparse completamente. «Hoy comenzó, bueno entre ayer y hoy, comenzó a caérseme el pelo. Cada vez que me paso la mano por la cabeza me quedo con hartísimo pelo en la mano, yo creo que ya es hora de raparme, me quedo con mechones y como que todavía no estoy lista, pero tengo que hacerlo», dijo conmovida.

Agregó que el proceso no es fácil, pero que busca ser positiva y tener fe en su pronta sanación. «¿Fácil? no, no es fácil, pero trato de ver el lado luminoso. Cada pelo que se me va cayendo lo veo como una célula sanándome por dentro. Así lo quiero creer», precisó.

«Yo sigo declarando con fe que mi cáncer se me fue con la primera quimioterapia. Sigo creyendo que mi vida tiene un propósito y sobre todo me aplaudo. Me aplaudo porque he descubierto que soy valiente, mucho más valiente de lo que pensaba», agregó.

María Teresa revela cómo recibió el diagnóstico de cáncer

En la parte final de su video, ‘La Flaca’ recordó cómo recibió el diagnóstico de cáncer agresivo por parte del doctor Roberto Escala. “Me temblaban las piernas y no paraba de llorar, pero hoy estoy de pie gracias a Dios y con Él, saldré de esto”, dijo.

“Gracias por acompañarme en esta etapa”, finalizó la recordada presentadora de televisión ecuatoriana.