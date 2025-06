María de Lourdes Chávez Molina. Más de 35 años dedicados a la medicina

Lourdes Chávez ha dedicado su vida a la medicina con responsabilidad. Enfrentó retos en zonas rurales y urbanas. Ganó la confianza de las comunidades donde laboró. Rechazó la política para enfocarse en su vocación. Su mensaje a los nuevos médicos es claro: trabajen con honestidad y traten bien al paciente. Su trayectoria inspira a quienes buscan servir en la salud pública.

¿Quién es Lourdes Chávez?

Nadie me ha hecho esa pregunta antes. Prefiero que otros hablen de mí. Soy una mujer que cumple los roles que la vida me dio. Llevo años en esto. Actúo con responsabilidad y honestidad. Amo mi trabajo, mi profesión. Aunque estoy jubilada, uno deja el cargo, no los propósitos. Sigo activa.

¿Qué hace un médico cuándo se jubila?

Disfruto la actividad física. Comparto con mi familia y amigos . Respeto a todos. La familia es mi apoyo. Tengo dos hijos, uno es médico. Mi esposo lo conocí en mi año rural. También tengo dos perritos y un gato. La familia me da fuerza para seguir.

¿Cuándo empezaron sus aspiarcaiones de ser de médico?

Siempre quise estudiar medicina. En Manta no había facultad de medicina entonces. Fui a Guayaquil. Mi padre me apoyó. En esa época, pocas mujeres estudiaban medicina. Éramos 10 o 15 mujeres en un grupo de 40 o 50 alumnos. Escuché comentarios duros. Profesores y compañeros decían que las mujeres servían para la cocina o para buscar pareja. Esos prejuicios me impulsaron. Terminé mi carrera en la Universidad de Guayaquil. Luego hice mi año rural.

¿Dónde fue su año rural?

En El Pangui, Zamora Chinchipe. Queda en el suroriente del país. Viajaba 16 horas desde Manta. Fue una experiencia diferente. No había herramientas ni hospital cerca. El más próximo estaba a seis horas. Atendí partos y conocí costumbres locales. Usaban hierbas y brebajes. Al principio, chocaba con lo que aprendí. Pero me adapté. Gané la confianza de la comunidad. Fue una etapa que me formó como persona y profesional.

¿Qué hizo después del año rural?

Trabajé en Bomboiza, una comunidad shuar en Morona Santiago. No hablaban mi idioma. Yo no hablaba el suyo. Las costumbres eran distintas. El profesor de la escuela me ayudó a comunicarme. Los pacientes no iban al centro de salud. Decían que los médicos se iban rápido. La zona era difícil. Caminaba hora y media para visitas domiciliarias. Estuve dos años y medio. Vi enfermedades como fiebre amarilla. Cambié los horarios de vacunación para los domingos, cuando había más gente. Explicamos los beneficios de las vacunas. Poco a poco, confiaron en nosotros.

¿Por qué decidió estudiar medicina?

Siempre me gustó ayudar. Quería servir a las personas. Además, en mi familia había médicos. Eso me influyó. ¿Qué es lo más difícil de ser médico? El sufrimiento de los pacientes. Uno se lleva ese dolor a casa. Aunque uno no quiera, eso pasa. ¿Y lo más gratificante? Ver que una persona mejora. Saber que hiciste algo útil. Eso no se olvida.

¿Cómo llegó a trabajar en el Ministerio de Salud Pública?

Desde que me gradué, trabajé para el Ministerio de Salud. También tuve consulta privada. En Manta, me asignaron el Centro de Salud Santa Clara. Era una zona conflictiva. El centro estaba abandonado. La comunidad me apoyó. Trabajé 10 años ahí. Nunca tuve problemas con ellos. Hay que saber llegar a la gente. Santa Clara es mi gente.

¿Qué roles tuvo en el Ministerio de Salud Pública?

Me llamaron de la subdirección técnica del área de salud. Hice un diplomado en Gerencia en Salud. También una maestría en Medicina Tropical. Estas herramientas me ayudaron. Vi los problemas de los servicios de salud. Busqué mejoras. Fui directora de distrito durante cinco años. Siempre supe que volvería a mi puesto (Santa Clara). No me aferré al cargo.

¿Se involucró en política?

Me buscaron para ser candidata a concejal. Dije que no. No sirvo para prometer lo que no cumplo. La política necesita compromiso total. Yo lo tengo, pero no para cargos políticos. Hago política con mi trabajo responsable. Nadie me señala. Rechacé ofertas recientes. Hay jóvenes con más ganas para eso. La política influye mucho en la salud. Trabajé con muchos gobiernos. Hice lo que me tocaba.

¿Cómo ve el sistema de salud actual?

Ha cambiado mucho. Hay cosas buenas, pero también problemas. El personal necesita motivación. Los informes agobian. Desvían la atención del paciente. La supervisión debe mejorar, no castigar. Si no cuidas al personal, no das buen servicio. Los profesionales deben tener vocación, no solo trabajar por dinero.

¿Usted estuvo como médico en la pandemia, qué enseñanzas le dejó?

Fue un termómetro. El sistema de salud casi colapsa. Faltó dirección clara. Muchos médicos jóvenes tuvieron miedo. Algunos no atendían por ser asmáticos o diabéticos. Usaron la telemedicina como excusa. No todos, pero muchos. Me saco el sombrero por los que sí trabajaron. Hubo nombramientos injustos. Espero que aprendan de esto. Hay que ejercer con vocación.

¿Qué mensaje das a los nuevos médicos?

Den buen trato al paciente. Aunque no haya recursos, el paciente se va tranquilo si lo tratas bien. No se preocupen solo por informes. Las autoridades deben cambiar esto. Los profesionales deben mostrar vocación. Todos estamos estresados, pero enfrentemos los retos.

¿Cómo conlleva la vida profesional y familiar?

Mi familia me apoyó siempre. Mis hijos y mi esposo son mi pilar. Mis hijos me dicen que ya no son pequeños. Me piden aceptar cargos, pero no quiero. La familia complementa mi vida. Es clave para seguir adelante.