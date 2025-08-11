María Claudia Tarazona: “cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte”

María Claudia Tarazona, esposa del precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe, le escribió un emotivo mensaje, luego de confirmar su muerte.

Su mensaje fue compartido en sus redes sociales, junto a una fotografía con Uribe. Allí le agradece por el amor y por ser el padre de sus niñas.

Este fue el mensaje que escribió María Tarazona

Tarazona se ha mantenido activa en sus redes sociales, donde ha compartido varias fotografías con Uribe, tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio del 2025.

La mañana de este 11 de agosto, se confirmó la muerte del precandidato a la presidencia de Colombia. Este fue el motivo mensaje que escribió su esposa.

«Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro.

Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad.

Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos», finalizó el mensaje de Tarazona, que ha generado miles de reacciones.

La muerte de Uribe ocurrió en horas de la madrugada

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció a sus 39 años, tras el atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón, a las afueras de la capital, Bogotá.

La Fundación Santa Fe de Bogotá, informó que el senado falleció a las 01h56 horas (hora local) de este lunes 11 de agosto del 2025. La organización destacó que el equipo a cargo de su cuidado, ha trabajado «incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido».

«A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace por lo cual nos solidarizamos con toda la familia de Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor», señala un comunicado del hospital firmado por el director médico, Adolfo Llinás, y el director general, Henry Gallardo.

Presidente de Colombia reaccionó

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha trasladado su «sentido pésame» a la familia del senador, así como a la población colombiana. Indicó que «la vida está por encima de cualquier ideología» y lamentó que durante su mandato «ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición».

«Nos duele la muerte de Miguel como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la vida. Por eso, lo que queda es el duelo y seguir adelante«, escribió en su perfil X.