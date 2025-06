María Becerra tras su segundo embarazo ectópico: «A mí me salvó haber llegado a tiempo»

La cantante María Becerra, conocida como ‘La Nena de Argentina’, rompió el silencio tras sufrir un segundo embarazo ectópico que casi le cuesta la vida, en abril pasado.

A través de varias historias de Instagram, la artista contó que se encuentra en proceso de rehabilitación física y vocal. Además, hizo un llamado a las mujeres a cuidar de su salud, en la medida que les sea posible. «Sé que hablo desde el privilegio», dijo al respecto, motivando a las personas a comer sano y realizarse chequeos médicos.

María Becerra trabaja para recuperar su voz

Becerra contó que la intubación, necesaria para estabilizarla al sufrir una grave hemorragia interna, afectó su capacidad vocal. “Una intubación para un cantante es algo complicado. Estoy recuperando mi capacidad pulmonar”, señaló.

La artista dijo que trabaja con clases intensivas de rehabilitación vocal junto a su profesora, Katy, a quien describió como “mi ángel”. “Estoy rehabilitándome vocalmente después de todo lo que me pasó. Mi cuerpo tuvo un golpe muy duro”, agregó, destacando el impacto en sus cuerdas vocales, laringe y pulmones.

Su vida estuvo en riesgo

En sus videos, la joven compositora detalló que su segundo embarazo ectópico puso en riesgo su vida. “Yo tengo tres litros de sangre en mi cuerpo. Perdí más de la mitad. Me tuvieron que transfundir, me intubaron. Me pasó de todo”, relató Becerra.

Agregó que el ser una mujer sana, así como recibir atención médica oportuna, le salvó la vida. “A mí me salvó haber llegado a tiempo. Después me salvó todo el personal de salud de la clínica, que hicieron un trabajo impecable, se movieron rapidísimo, me salvaron la vida. Y me salvó ser una persona sana”, remarcó.

María Becerra volvió a nacer

La joven compartió una reflexión que resume la dimensión emocional de la experiencia: “Cuando te pasa algo así es cuando decís ‘volví a nacer’. Ahora entiendo a esa gente que tuvo una tragedia, un accidente, que estuvo a punto de morir. Te cambia la cabeza”.

Además del registro físico y vocal, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje claro sobre el autocuidado y la salud preventiva. Habló desde su experiencia personal, con una advertencia directa: “Cuiden su salud, que es lo más preciado que tenemos. Yo sé que es muy difícil, que hay trabajos, que hay hijos, que hay estrés, que hay un montón de cosas. Pero no te olvides de vos”.

¿Qué es un embarazo ectópico?

Un embarazo ectópico ocurre cuando el óvulo fecundado se implanta fuera de la cavidad uterina, generalmente en las trompas de Falopio (95% de los casos), aunque también puede darse en los ovarios, el cuello uterino o la cavidad abdominal.

Esta condición afecta al 1-2% de los embarazos y no puede desarrollarse hasta un parto viable, ya que el embrión no tiene espacio ni nutrientes adecuados para crecer. Si no se trata, un embarazo ectópico puede provocar la ruptura de la trompa, causando hemorragias internas potencialmente mortales.

Becerra había enfrentado un episodio similar en septiembre de 2024, también comunicado en redes sociales. Su caso generó un amplio apoyo de sus 14 millones de seguidores en Instagram, quienes elogiaron su fortaleza y transparencia.