María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, fue hospitalizada de emergencia

María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente por su icónico papel como ‘La Chilindrina’ en El Chavo del Ocho, fue internada de emergencia el pasado 20 de agosto en un hospital de México debido a una crisis de ansiedad relacionada con un deterioro neurológico. La actriz, de 78 años, se encuentra estable y en recuperación en su hogar bajo supervisión médica, según informó una fuente cercana a la revista TVNotas.

La emergencia ocurrió tras un episodio que alarmó a su círculo cercano, cuando la actriz presentó síntomas como desorientación, cambios de ánimo y niveles bajos de sodio, un desequilibrio que puede afectar el sistema nervioso. Los médicos realizaron diversos estudios para determinar su estado de salud, confirmando que el deterioro neurológico está vinculado al alto nivel de estrés derivado de una intensa carga laboral.

Diagnóstico y recuperación

Una amiga cercana a De las Nieves, citada por TVNotas, expresó: “El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad”. Los análisis médicos revelaron que los niveles bajos de sodio eran consecuencia de un deterioro neurológico, lo que encendió las alertas entre familiares y seguidores. Tras recibir tratamiento, la actriz fue dada de alta y ahora permanece en casa, donde recibe atención constante y sigue un régimen farmacológico para estabilizar su salud.

Verónica Fernández, hija adoptiva de la actriz, confirmó su mejoría: “A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”. A pesar de la recuperación, los especialistas recomendaron mantener a la actriz bajo observación para prevenir recaídas, especialmente considerando su historial médico.

Trayectoria de María Antonieta

María Antonieta de las Nieves, figura emblemática de la televisión latinoamericana, ha enfrentado retos de salud en los últimos años. En 2018, reveló que padece fibromialgia, un síndrome crónico que provoca fatiga, dolor muscular y dificultades de concentración. Además, en julio de 2025, fue vista en una silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que generó preocupación entre sus seguidores. En esa ocasión, la actriz viajaba a Mérida para participar en la serie Chespirito: Sin querer queriendo, donde tuvo un pequeño papel.

Durante una reciente visita a Perú, allegados notaron dificultades en su capacidad para hablar y tragar. Los síntomas se sumaron a la intensa actividad profesional que ha mantenido. “La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, señaló la fuente citada por TVNotas. A esto se suma un supuesto distanciamiento con sus hijos, lo que habría afectado su estado emocional, según reportes.

Apoyo de los fans

La noticia de su hospitalización generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. Los seguidores de ‘La Chilindrina’ expresaron su cariño y deseos de pronta recuperación. La actriz, reconocida por su trayectoria de más de cinco décadas, consolidó su legado con el personaje que la llevó a obtener un Récord Guinness en 2021 por la carrera más larga interpretando a un mismo personaje.