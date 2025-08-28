COMUNIDAD POR USD 1
Hace 2 meses
Mundo
Latinoamérica

Marco Rubio visitará México y Ecuador para reforzar la lucha contra la migración irregular y el narcotráfico

La cooperación entre México, Ecuador y Estados Unidos alcanza nuevo impulso con la llegada de Marco Rubio.
Marco Rubio visitará México y Ecuador para reforzar la lucha contra la migración irregular y el narcotráfico
Marco Rubio se convirtió en el primer secretario de Estado de origen hispano en Estados Unidos y, desde enero, ha realizado tres viajes a Latinoamérica.
Elías Sánchez

Redacción ED.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará México y Ecuador la próxima semana para tratar temas de inmigración ilegal, narcotráfico y China, confirmó el Departamento de Estado.

La visita marca el primer viaje oficial de Rubio a México en un momento en que Donald Trump presiona a su vecino del sur para frenar la migración irregular.

Reunión clave en México con Claudia Sheinbaum

En Ciudad de México, Rubio se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum para discutir cooperación en seguridad, narcotráfico y fentanilo. Washington busca “acciones rápidas y decisivas”.

Sheinbaum prometió colaborar con Estados Unidos en la lucha contra los cárteles de la droga, aunque dejó claro que no aceptará ninguna acción que amenace la soberanía nacional.

Agenda de Marco Rubio en Ecuador y reunión con Daniel Noboa

Posteriormente, Rubio viajará a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa. El encuentro busca reforzar la relación bilateral y limitar la influencia de China en la región.

Es así que Rubio pretende incentivar a Ecuador a fortalecer su cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico y migración, consolidando la alianza con Estados Unidos.

Estados Unidos busca frenar cárteles y migración ilegal

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, indicó que Rubio exigirá medidas concretas para detener el tráfico de drogas, el ingreso ilegal y la expansión de actores externos.

Rubio se convirtió en el primer secretario de Estado de origen hispano y, desde enero, ha realizado tres viajes a Latinoamérica, reforzando la política exterior estadounidense.

