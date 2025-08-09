Marcela Aguiñaga celebrará su boda este sábado 9 de agosto, así lo dio a conocer Rafael Correa

Marcela Aguiñaga, política ecuatoriana y actual prefecta del Guayas, celebrará su boda este 9 de agosto de 2025, tras una pedida de mano que capturó la atención nacional en octubre de 2024. En una publicación en X, Aguiñaga agradeció los mensajes de felicitación, respondiendo a reforma Rafael Correa, expresidente de Ecuador y líder del movimiento político que la impulsó. Correa, a través de su cuenta @MashiRafael, compartió imágenes de Aguiñaga como novia, deseándole felicidad en su matrimonio.

Aguiñaga, de 52 años, ha sido una figura clave en la política ecuatoriana, sirviendo como ministra de Ambiente durante el gobierno de Correa y luego como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional.

Su relación con Correa, descrita como estrecha, se forjó durante su militancia en Alianza PAIS, movimiento que Correa fundó. En 2019. A pesar de tensiones políticas recientes, Correa la felicitó públicamente, reflejando un vínculo personal y político persistente.

¿Con quién se casará Marcela Aguiñaga?

La boda de Aguiñaga con Mauricio Guim, empresario, sigue a una pedida de mano que se viralizó en octubre de 2024. Guim organizó una propuesta romántica en el exterior de la Prefectura del Guayas, involucrando flores, una tela gigante y la complicidad del personal, según Primicias.ec. El video de la pedida, publicado en redes sociales, generó miles de interacciones.

Aguiñaga ha compartido detalles de su boda en X, manteniendo a sus seguidores informados. En julio de 2025, publicó en TikTok su felicidad por el evento, programado para un mes después, caminando por el Malecón 1900 en Samborondón. Estas publicaciones reflejan su transición de figura política a persona que celebra un momento personal, aunque su carrera sigue siendo tema de debate.

Rafael Correa apoya a su compañera de RC

Rafael Correa, de 62 años, lideró Ecuador de 2007 a 2017, implementando políticas socialistas y enfrentando controversias legales, como una condena por corrupción en 2020, según Wikipedia. Su apoyo a Aguiñaga, a pesar de diferencias políticas recientes, subraya la complejidad de su relación. Correa, desde Bélgica, donde reside, sigue influyendo en la política ecuatoriana a través de redes sociales.

La boda de Aguiñaga marca un hito personal, pero también político, dado su perfil público. Su matrimonio con Guim, tras una pedida viral, simboliza un capítulo nuevo, mientras navega su rol como prefecta y su legado con Correa.