Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, muere por fibrosis pulmonar

El cantante Manuel de la Calva (Barcelona, 1937), integrante del Dúo Dinámico, falleció este martes a los 88 años de edad, según informó su compañero Ramón Arcusa en una publicación en las redes sociales del grupo.

«Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida», lamentó Arcusa.

Además, dio las gracias a su amigo «por tanto». «Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos», apuntó.

Según se informó, su muerte se dio por la fibrosis pulmonar que le fue diagnosticada hace tres años tras un colapso en un concierto en Sitges, Barcelona.

La capilla ardiente en honor a Manuel de la Calva

La capilla ardiente del integrante del Dúo Dinámico se instalará este miércoles en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en Madrid, según indicaron fuentes de la institución a Europa Press.

Precisamente la SGAE recordó al cantante como «autor eterno» y miembro de la Junta Directiva de esta entidad. «El peso del repertorio de nuestro querido Manuel, muy frecuentemente junto a @ramonarcusa (Ramón Arcusa), es capital para entender la música en español durante varias décadas. No hay palabras para agradecerle su obra, que sin duda seguirán recordando las próximas generaciones», detalló la SGAE en un post publicado en su cuenta de X.

De la Calva era socio de SGAE desde 1960 y registró 766 obras, muchas de ellas para el Dúo Dinámico, «emblema de la música moderna en español», pero también para otros artistas de impacto internacional. En 2024, junto con Arcusa, recibieron la Medalla de Honor #SGAE al Dúo Dinámico (foto).

«Sus canciones han acompañado los cambios que se han vivido en España y evidencian la transcendencia que tiene el creador para una sociedad», aseguró por su parte el presidente de SGAE, Antonio Onetti, quién envió su «cariño a la familia y seres queridos de Manuel de la Calva y un abrazo fuerte a nuestro socio Ramón Arcusa, su compañero y hermano».

El inicio del Dúo Dinámico

Manuel de la Calva conoció a Ramón Arcusa en la empresa de motores de aviación Elizalde donde ambos habían entrado a trabajar. Siendo todavía unos adolescentes se unieron para emular a los ídolos de su época y, así, en los últimos días de 1958, se presentaron por la radio en público, bautizados como The Dynamic Boys, que el presentador del programa castellanizó como Dúo Dinámico.

Arrancó de este modo una carrera artística marcada por innumerables éxitos, que dieron color a una España todavía en blanco y negro y que no tardarían en dar el salto al otro lado del Atlántico. En los primeros años 60, además, participaron como protagonistas en cuatro largometrajes.

El grupo es autor de éxitos tan populares como ‘Quince años tiene mi amor’, ‘Quisiera ser’, ‘Perdóname’, ‘Mari Carmen’, ‘Esos ojitos negros’ o ‘Amor de verano’.

En 2014, el dúo recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical, en reconocimiento a su trayectoria, que se sumó a otros galardones como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2010) o la Medalla de Honor de SGAE (2024).

Paralelamente a su carrera en el Dúo Dinámico, Manuel de la Calva fue también compositor, arreglista o productor para otros artistas (como Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo o Massiel), y llegó a registrar más de 560 títulos en SGAE, entidad de la que fue socio desde octubre de 1960.