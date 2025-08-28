Manta Mía ejecutará ocho proyectos juveniles para fortalecer el tejido social en barrios urbanos y rurales

El programa Manta Mía, coordinado por el Grupo Faro y financiado por Bonar, lanzó en días pasados en la Terminal de Cruceros de Manta, Manabí, Ecuador, ocho proyectos comunitarios que buscan fortalecer el tejido social mediante la participación de más de 1.600 jóvenes, quienes implementarán las iniciativas en barrios urbanos y rurales durante los próximos tres meses.

Proyectos en barrios urbanos y rurales

La coordinadora de Manta Mía, María Sol Cevallos, explicó que los proyectos responden a un diagnóstico de juventudes realizado en el año 2024. Los propios jóvenes identificaron los barrios con mayores problemáticas y propusieron acciones para enfrentarlas.

Entre las iniciativas destacan un proyecto de salud mental en el barrio 5 de Agosto, un programa cultural de rap en la parroquia San Mateo, además de un proyecto ambiental en el mismo sector, enfocado en preservar el entorno ante el crecimiento poblacional. También se desarrollará un programa de liderazgo juvenil en la comuna rural Pacoche y la recuperación de la escalinata del barrio María Auxiliadora con urbanismo táctico.

Otros proyectos estarán orientados a la orientación vocacional en varios colegios, con el fin de apoyar a estudiantes en la definición de su futuro académico y profesional. Cada iniciativa abarcará en promedio a 200 jóvenes, sumando un alcance estimado de 1.600 beneficiarios directos.

Apoyo internacional y financiamiento

El programa cuenta con el financiamiento de Bonar, dentro del marco de All City, una estrategia internacional aplicada en cinco países. En Ecuador, Manta es la única ciudad seleccionada, mientras que en la región también se ejecuta en Barranquilla, Colombia.

Cevallos destacó que este modelo busca consolidar una plataforma multiactor donde organizaciones juveniles, líderes barriales y autoridades locales trabajen juntos en la solución de problemas sociales. La implementación inicial será de tres meses, aunque se prevé la gestión de apoyos adicionales para garantizar sostenibilidad en el tiempo.

Es decir, este programa se podría extender de acuerdo a los resultados que se obtengan.

Compromiso de las autoridades locales

La alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, participó en el evento de lanzamiento efectuado en días pasado y expresó su respaldo a las iniciativas. “Nuestros jóvenes necesitan espacios para ser escuchados. Ya no son espectadores, sino protagonistas de los cambios que requiere la ciudad”, señaló.

Valdivieso añadió que entre los proyectos más relevantes está el de salud mental, ante el aumento de casos en los que la falta de atención temprana ha puesto en riesgo la vida de jóvenes. También reiteró que el municipio acompañará el proceso y convocó a un próximo encuentro más amplio con la comunidad.