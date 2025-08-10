Manta FC e Independiente del Valle igualan sin goles en el Jocay

En un discreto encuentro de la LigaPro Ecuabet 2025, Manta FC e Independiente del Valle empataron 0-0. El compromiso se disputó este sábado en el estadio Jocay de Manta, resultado que mantiene a los locales en zona de descenso y a los visitantes como líderes del campeonato.

Primer tiempo sin goles y pocas emociones

El compromiso comenzó con un ritmo bajo y escasas aproximaciones en los arcos. La primera jugada de peligro llegó al minuto 33, cuando el delantero Claudio Spinelli remató desde el área.

Cuatro minutos más tarde, Manta FC respondió en una jugada confusa dentro del área visitante. Mateo Ortiz anotaba, pero la acción fue invalidada por posición adelantada. La opción más clara del primer tiempo la tuvo Mateo Carabajal para Independiente, tras un centro preciso de Juan Cazares al minuto 44, pero su cabezazo se fue desviado.

Independiente presionó, pero no concretó

En la segunda etapa, ambos equipos mantuvieron su estilo conservador. Sin embargo, con el paso de los minutos, Independiente del Valle adelantó líneas en busca de los tres puntos que le permitirían ampliar su ventaja en la cima de la tabla.

Cristhian Alemán fue el jugador más activo en el ataque de los locales, intentando generar peligro por las bandas, pero sin lograr romper la defensa visitante. A pesar de los intentos de los “rayados”, la defensa mantense resistió, asegurando un punto valioso para sus aspiraciones de permanencia en la categoría.

Situación en la tabla de posiciones

Con este empate, Manta FC alcanza los 24 puntos y se mantiene en la zona baja de la clasificación, entre los cuatro equipos que luchan por evitar el descenso. Por su parte, Independiente del Valle suma 50 puntos y conserva el primer lugar de la LigaPro Ecuabet. Con esto mantiene diferencia con sus perseguidores inmediatos.

El resultado representa un freno para las aspiraciones de los visitantes de aumentar su ventaja, aunque les permite seguir dependiendo de sí mismos para obtener el título.

Próximos compromisos de ambos clubes

En la siguiente fecha de la LigaPro Ecuabet, Manta FC visitará a Liga Deportiva Universitaria de Quito el próximo domingo en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Antes, este miércoles, disputará la Copa Ecuador ante San Antonio en Ibarra.

Independiente del Valle recibirá a Orense en el estadio Banco de Guayaquil por la LigaPro. Previamente, el martes, enfrentará a Mushuc Runa en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.