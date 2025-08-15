Manta acoge taller internacional para transformar el estrés con herramientas innovadoras

El estrés, un desafío cotidiano que afecta a niños, jóvenes y profesionales, será el foco de un taller transformador en Manta. El evento será en el Club de Leones este sábado 16 de agosto, de 1:00 a 3:00 p.m. Este evento, abierto al público, ofrecerá herramientas prácticas para gestionar el estrés en casa, el colegio o el trabajo. Tiene un costo de USD 40 para asistentes presenciales y USD 20 en línea. El evento tiene una capacidad limitada.

La facilitadora principal es Marilí de Santos, una experta en medicina alternativa con formación en México, Estados Unidos, Londres, Guatemala, Venezuela, Costa Rica, Italia y España. Ella guiará a los asistentes en el uso de técnicas como aromaterapia, Flores de Bach, biomagnetismo y medicina automolecular.

Estas estrategias, accesibles para aplicar en el día a día, buscan empoderar a las personas para enfrentar la vida con mayor equilibrio. Su experiencia personal, tras superar la pérdida de su hijo y parte de su cuerpo en un accidente, añade un testimonio inspirador a su enfoque.

Más profesionales invitados estarán en el taller

El taller también contará con la participación de destacados profesionales. Una psicopedagoga abordará el estrés en niños, un tema crítico dado el impacto en entornos escolares. Mientras que Marcelo Vázquez analizará el estrés laboral en el contexto ecuatoriano. Por su parte Jorge Tobar explicará la legalidad de las terapias alternativas en el país, abriendo el evento con una perspectiva normativa.

Estas ponencias complementarán el enfoque práctico de la facilitadora principal, quien cerrará con estrategias concretas para superar las alarmantes cifras de estrés.

El curso tiene el aval de la Universidad San Carlos de Guatemala y el Club de Leones, una ONG presente en más de 130 países. El taller otorgará un certificado reconocido, especialmente útil para profesionales de la salud interesados en herramientas para la gestión de la salud mental. Además, se abordará el concepto de resiliencia, clarificando qué es y qué no es, un tema relevante en un mundo donde el estrés afecta a todos los sectores.