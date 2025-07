Manny Pacquiao regresa al ring contra Mario Barrios el 19 de julio en Las Vegas

Manny Pacquiao (62-8-2, 39 KOs) enfrentará a Mario Barrios (29-2-1, 18 KOs) este sábado 19 de julio de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en un combate por el título welter WBC, marcando el retorno del filipino tras casi cuatro años de ausencia.

Pacquiao, quien no pelea desde su derrota por decisión unánime ante Yordenis Ugás el 21 de agosto de 2021 en el T-Mobile Arena, buscará romper su propio récord como el campeón welter más longevo, actualmente en posesión de Bernard Hopkins (49 años).

Récord de Barrios

Mario Barrios, de 30 años, defenderá su título welter WBC, que obtuvo en junio de 2024 tras ser elevado de campeón interino. Barrios, con un récord de 29 victorias, 2 derrotas y 1 empate, expresó confianza en una entrevista con The Ring. “Estoy listo para recibir críticas si lo retiro. Es mi trabajo entrar ahí y hacer lo que mejor sé hacer”. El mexicano-estadounidense, que mide 1.78 m y tiene una ventaja de 10 cm en alcance, destacó que Pacquiao “no se ha enfrentado a un peleador mexicano como yo”.

El combate encabeza una cartelera que incluye un enfrentamiento coestelar entre Sebastian Fundora y Tim Tszyu por el título superwelter WBC, además de peleas como Isaac Cruz vs. Angel Fierro y Brandon Figueroa vs. Joet González. Las entradas están disponibles en StubHub y Ticketmaster.

El camino de Pacquiao hacia la historia

Pacquiao, único campeón mundial en ocho divisiones, de peso mosca a superwelter, no ha peleado profesionalmente desde 2021, pero participó en una exhibición en julio de 2024 contra el kickboxer Rukiya Anpo, que terminó en empate. Su última victoria significativa fue en 2019, cuando derrotó a Keith Thurman por decisión dividida, convirtiéndose en el campeón welter WBA más longevo a los 40 años. En su último combate contra Ugás, Pacquiao conectó solo 130 de 815 golpes (19%), según CompuBox, mostrando una notable disminución en su explosividad.

El filipino, inducido al International Boxing Hall of Fame en junio de 2025, busca un logro histórico al convertirse en el primer boxeador en ganar un título mundial tras su ingreso al Salón de la Fama. En una entrevista con The Ring, Pacquiao afirmó: “No estoy tomando esto a la ligera. Me estoy esforzando al máximo”. Sobre un posible combate futuro con Gervonta Davis, comentó: “Me gusta la pelea con Davis, pero terminemos con Barrios primero”.

Barrios y su estrategia

Mario Barrios, quien venció a Yordenis Ugás en septiembre de 2023 para ganar el título interino welter WBC, defendió su cinturón en mayo de 2024 contra Fabián Maidana y empató contra Abel Ramos en noviembre de 2024. Barrios, entrenado por Bob Santos, aseguró a Uncrowned que no dudará en buscar el nocaut: “Si tenemos la oportunidad de sacarlo, lo haremos. Es solo negocios”. Su ventaja física, con 16 años menos que Pacquiao, será clave en el combate de 12 asaltos.

Contexto y expectativas

La pelea ha generado controversia debido a la inactividad de Pacquiao y su ranking número 5 en la WBC, otorgado pese a su retiro. Mauricio Sulaiman, presidente de la WBC, justificó la decisión: “Pacquiao pasó todos los exámenes médicos y está licenciado por Nevada”. Mientras, Sean Gibbons, representante de Pacquiao, señaló que una victoria podría llevar a un enfrentamiento con Gervonta Davis, aunque este enfrenta problemas legales. La pelea, con Barrios como favorito (-390) y Pacquiao como underdog (+220) según DraftKings, promete ser un evento clave en el boxeo de 2025.